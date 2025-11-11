Muốn tốt cho thận nên thường xuyên ăn gì?

Những người mắc bệnh thận có thể cần phải theo dõi lượng kali, natri, phốt pho và chất lỏng nạp vào cơ thể để tránh làm thận phải làm việc quá sức. Dưới đây là những thực phẩm tốt cho sức khỏe của thận:

1. Trái cây

Trái cây là một lựa chọn tuyệt vời trong chế độ ăn uống vì chúng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cơ thể cần mà không gây quá nhiều áp lực lên thận.

Ăn nhiều loại trái cây tươi có thể cung cấp vitamin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe thận và sức khỏe tổng thể. Những loại trái cây này cũng giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Các loại trái cây được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn:

- Táo

- Việt quất

- Cherry

- Bưởi

- Cam

- Lựu

2. Rau củ

Rau củ cũng là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ quan trọng. Nhiều loại rau củ có hàm lượng kali thấp và giàu chất xơ. Việc bổ sung nhiều loại rau củ vào chế độ ăn uống giúp hỗ trợ sức khỏe thận, mức năng lượng và hệ miễn dịch.

Những loại trái cây tốt cho sức khỏe thận:

- Củ cải đường

- Ớt chuông

- Bắp cải

- Súp lơ

- Rau lá xanh

- Khoai tây

- Bí đao

- Khoai lang

- Cà chua

3. Protein

Protein là một phần quan trọng của chế độ ăn uống tốt cho thận, nhưng việc kiểm soát lượng và loại protein rất quan trọng đối với những người có vấn đề về thận. Cơ thể cần protein để xây dựng và phục hồi cơ bắp cũng như hỗ trợ các chức năng khác, nhưng quá nhiều protein có thể gây áp lực lên thận.

Những lựa chọn protein tốt cho thận là:

- Đậu

- Hạt chia

- Thịt gà

- Trứng

- Cá

- Hạt lanh

- Đậu phụ

4. Carbohydrate

Carbohydrate là nguồn năng lượng quan trọng trong chế độ ăn cho người bị bệnh thận, vì chúng cung cấp năng lượng cho cơ thể mà không gây quá nhiều áp lực lên thận. Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh thận và tiểu đường, việc theo dõi lượng carbohydrate nạp vào là rất quan trọng. Đối với carbohydrate, tốt nhất nên tập trung vào các nguồn thực phẩm nguyên cám thay vì thực phẩm chế biến sẵn.

Các nguồn carbohydrate được ưu tiên là:

- Các loại đậu (đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu phộng)

- Rau

- Ngũ cốc nguyên hạt

5. Các loại hạt

Các loại hạt có thể chứa chất béo lành mạnh, protein cũng như các chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, chúng cũng có thể chứa nhiều phốt pho và đôi khi là kali, nên một số người có thể cần hạn chế.

Người có vấn đề về thận nên sử dụng các loại hạt sau:

- Hạnh nhân

- Quả phỉ

- Hạt macca

- Bơ đậu phộng

- Đậu phộng

- Quả hồ đào

- Hạt hướng dương

6. Dầu lành mạnh

Các loại dầu lành mạnh là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống dành cho người bị thận, vì chúng cung cấp chất béo thiết yếu. Chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu bơ và dầu hạt lanh chứa chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa tốt cho tim mạch, có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Các loại dầu này bao gồm:

- Dầu bơ

- Dầu hạt lanh

- Dầu ô liu

- Dầu hướng dương

- Dầu óc chó

7. Đồ uống

Cân bằng chất lỏng là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thận. Nước lọc thường là lựa chọn tốt nhất để bù nước vì không chứa đường, natri hoặc phốt pho. Các loại đồ uống khác tốt cho người bị bệnh thận bao gồm cà phê đen và trà xanh không đường.

Những điều cần tránh nếu bạn bị bệnh thận

Đối với những người mắc bệnh thận, cần tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm và đồ uống nhất định để đảm bảo thận hoạt động tốt nhất có thể:

- Thực phẩm giàu natri: Những thực phẩm này có thể làm thay đổi cân bằng chất lỏng và gây tích nước. Thực phẩm giàu natri bao gồm súp đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhẹ có muối.

- Thực phẩm giàu kali: Đối với một số người bị bệnh thận, kali có thể gây khó khăn cho thận trong việc xử lý, do đó họ cần tránh hoặc tiêu thụ kali ở mức độ vừa phải. Thực phẩm giàu kali bao gồm chuối, các sản phẩm từ sữa, nước cam và cà chua.

- Thực phẩm giàu phốt pho: Phốt pho là một chất dinh dưỡng khác có thể cần được hạn chế, vì thận không hoạt động tốt sẽ không thể xử lý phốt pho. Thực phẩm giàu phốt pho bao gồm sữa, các loại hạt, nước ngọt sẫm màu và thịt.

Những cách khác để cải thiện chức năng thận một cách tự nhiên

Ngoài chế độ ăn uống tốt cho thận, những cách khác để hỗ trợ và cải thiện chức năng thận bao gồm:

- Duy trì cân nặng khỏe mạnh: Cân nặng khỏe mạnh có thể giúp giảm huyết áp và kiểm soát lượng đường trong máu, tất cả đều giúp cải thiện sức khỏe thận. Tập thể dục thường xuyên là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe thận.

- Kiểm soát căng thẳng: Căng thẳng mãn tính có thể dẫn đến huyết áp cao và viêm nhiễm, lâu ngày có thể gây tổn hại chức năng thận. Thực hành các kỹ thuật thư giãn, chẳng hạn như hít thở sâu, thiền định hoặc chánh niệm, có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

- Ngủ đủ giấc: Ngủ kém có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận.