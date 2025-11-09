Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm

“Bác sĩ ơi, sao mặt tôi vàng thế này, có phải gan có vấn đề không?”, bà hỏi trong lo lắng.

Theo bác sĩ Trung y La Bội Lâm, nhiều người thường nghĩ da vàng là dấu hiệu của bệnh gan. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nguyên nhân lại hoàn toàn khác.

Người phụ nữ 55 tuổi đến khám vì da mặt và lòng bàn tay ngả vàng. Bác sĩ La nhận thấy lòng trắng mắt của bà vẫn trắng bình thường, chỉ phần da đổi màu rõ rệt. Sau khi bác sĩ hỏi kỹ thói quen ăn uống của người bệnh, nguyên nhân được làm sáng tỏ.

“Trước đây, tôi hay bị táo bón. Nghe nói khoai lang giúp nhuận tràng nên tôi bắt đầu ăn mỗi sáng. Sau một thời gian, tình trạng táo bón cải thiện, thậm chí mắt cũng đỡ mờ hơn”, nữ bệnh nhân cho biết.

Tuy nhiên, theo TVBS, việc ăn khoai lang hằng ngày suốt nhiều năm lại là thủ phạm khiến làn da bà chuyển màu.

Khoai lang là thực phẩm giá rẻ, nhiều công dụng. Ảnh: TVBS

Nguyên nhân thật sự

Việc ăn khoai lang thường xuyên đã khiến nữ bệnh nhân vàng da do tăng caroten máu. Theo bác sĩ La, đây là tình trạng cơ thể hấp thu quá mức β-carotene - một sắc tố tự nhiên có trong thực phẩm màu vàng, cam, đỏ như khoai lang, cà rốt, bí đỏ, xoài hoặc đu đủ. Lượng carotene quá cao sẽ lắng đọng trong lớp sừng của da, đặc biệt ở những vùng da dày như lòng bàn tay, bàn chân và trong trường hợp nghiêm trọng, toàn thân có thể ngả vàng.

Tình trạng trên không gây hại đến gan hay sức khỏe tổng thể nhưng ảnh hưởng khá rõ đến thẩm mỹ. Điểm khác biệt quan trọng giữa vàng da do carotenemia và vàng da do bệnh gan là lòng trắng mắt: Nếu lòng trắng mắt cũng vàng, nhiều khả năng do bệnh lý gan mật. Nếu mắt vẫn trắng, nguyên nhân thường do ăn quá nhiều thực phẩm chứa carotene.

Khoai lang - thực phẩm tốt nhưng cần ăn đúng cách

Khoai lang được xem là thực phẩm bổ nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Tổng hợp 22 nghiên cứu cho thấy, khoai lang ruột cam đặc biệt giàu β-carotene, có thể mang lại nhiều lợi ích:

- Tăng lượng vitamin A trong cơ thể, giúp cải thiện thị lực

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp

- Cải thiện chức năng gan

- Giúp hấp thu sắt tốt hơn, tốt cho máu, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, bác sĩ La nhấn mạnh: “Dù tốt đến đâu, thực phẩm cũng cần dùng điều độ. Ăn quá thường xuyên hoặc quá nhiều một lúc đều có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng”. Cách chế biến khoai lang cũng đóng vai trò quan trọng. Hấp hoặc luộc là lựa chọn tốt nhất, giữ vitamin và ổn định đường huyết.

Da vàng có hồi phục được không?

Khi ngừng hoặc giảm ăn các thực phẩm giàu β-carotene, da sẽ dần trở lại màu sắc tự nhiên. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng, tùy khả năng trao đổi chất của mỗi người.

“β-carotene là dưỡng chất quý, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào. Nhưng nếu thấy da hoặc lòng bàn tay vàng hơn bình thường, bạn nên tạm giảm tần suất ăn hoặc thay đổi thực đơn. Thực phẩm dù tốt đến đâu cũng cần sự điều độ. Nếu biết cân bằng, bạn vừa tận dụng được lợi ích của khoai lang vừa giữ cho làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh”, bác sĩ La nói.