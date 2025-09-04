Tác dụng của vỏ khoai lang không nên bỏ qua

Vỏ khoai lang chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng vì nó chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe như chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất bao gồm provitamin A (tiền chất của vitamin A) và kali, góp phần hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, duy trì sức khỏe tổng thể.

1. Lợi ích sức khỏe của vỏ khoai lang

Vỏ khoai lang chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe như chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất.

Giàu dinh dưỡng

Một củ khoai lang cỡ trung bình 146 gram (g) còn vỏ cung cấp:

- Calo: 130 kcal

- Carb: 30 g

- Protein: 3 g

- Chất xơ: 5 g

- Provitamin A: 154% giá trị hàng ngày (DV)

- Vitamin C: 31% giá trị hàng ngày (DV)

- Kali: 15% giá trị hàng ngày (DV)

Hàm lượng chất xơ trong khoai lang chủ yếu đến từ vỏ. Khi gọt vỏ sẽ làm giảm lượng chất xơ nạp vào cơ thể. Nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng trong rau củ và trái cây thường tập trung ở lớp vỏ. Vì vậy, gọt vỏ có thể làm giảm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hấp thụ.

Hàm lượng chất xơ cao

Khoai lang là một nguồn chất xơ tốt. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ sẽ giảm đi khi gọt vỏ. Vỏ khoai lang chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột.

Chất xơ trong vỏ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột, rất có lợi cho người bị đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

Nghiên cứu cho thấy, vỏ khoai lang có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL), nhờ hàm lượng chất xơ và phytosterol. Điều này góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan.

Chất xơ giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn do đó, cũng hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Nguồn chất chống oxy hóa

Khoai lang rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là beta carotene, acid chlorogenic, và các vitamin C, E. Ngoài ra, khoai lang tím còn chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin.

Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Ngoài ra, vitamin C và các chất chống oxy hóa trong vỏ khoai lang giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ khoai lang còn giúp chống lại lão hóa da, làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da tươi trẻ hơn.

Vì các chất chống oxy hóa có xu hướng tập trung ở vỏ và ngay bên dưới vỏ, nên ăn vỏ khoai lang có thể giúp tăng lượng chất chống oxy hóa nạp vào cơ thể.

2. Ăn vỏ khoai lang cần chú ý gì?

Để ăn vỏ khoai lang an toàn cần rửa khoai dưới vòi nước chảy và chà xát bằng bàn chải cọ rau củ.

Vỏ khoai lang an toàn để ăn dù là còn sống hay đã nấu chín. Tuy nhiên, vì khoai lang là cây củ, mọc dưới đất, nên điều quan trọng là phải rửa sạch lớp vỏ bên ngoài để loại bỏ đất cát, thuốc trừ sâu hoặc các mảnh vụn còn sót lại.

Để rửa khoai lang, hãy đặt củ khoai dưới vòi nước chảy và chà xát bằng bàn chải cọ rau củ. Vỏ khoai lang khá dai nên không cần lo làm hỏng vỏ hay phần thịt bên trong.

3. Cách tận dụng vỏ khoai lang

Vỏ khoai lang có thể ăn riêng hoặc ăn cùng với phần thịt củ. Để tận dụng tối đa những lợi ích từ vỏ khoai lang, có thể áp dụng một số cách chế biến sau:

Ăn cả vỏ: Cách đơn giản nhất là rửa sạch khoai lang và nấu chín (luộc, hấp, nướng) rồi ăn cả vỏ.

Làm khoai lang chiên giòn cả vỏ: Cắt khoai lang thành lát mỏng, chiên giòn để làm món ăn vặt.

Thêm vào món súp hoặc món hầm: Vỏ khoai lang có thể được cắt nhỏ và thêm vào các món súp hoặc hầm để tăng cường dinh dưỡng.

Đối với hầu hết các công thức nấu ăn từ khoai lang, việc gọt vỏ là không cần thiết. Tuy nhiên, một số món ăn nhất định, chẳng hạn như món tráng miệng, sẽ ngon hơn khi không có vỏ.