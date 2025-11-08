Nghi thức 15 phút mỗi ngày của người Nhật để tim khoẻ, giảm đột quỵ

Trong một bài đăng gần đây trên Instagram, chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Shweta Shah đã nói về một thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ: ngâm chân trong nước ấm từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Đây có thể chỉ là một hành động nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, song các nghiên cứu khoa học cho thấy nó đem lại nhiều lợi ích rõ rệt cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Chuyên gia cho hay đây cũng là thói quen hàng ngày của người Nhật, nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới nhờ lối sống lành mạnh và hệ thống y tế tốt. Kỹ thuật thư giãn đơn giản này có tác động rõ rệt, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, nhờ những lợi ích dưới đây.

Cải thiện lưu thông máu

Một nghiên cứu năm 2019 của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết, ngâm chân trong nước ấm giúp tăng đáng kể lưu lượng máu ngoại vi và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Nước ấm có tác dụng giãn mạch - tức là khiến các mạch máu nở rộng - từ đó giúp máu lưu thông dễ dàng hơn từ bàn chân lên các bộ phận khác của cơ thể.

Giảm căng thẳng và thúc đẩy thư giãn

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Complementary Therapies in Clinical Practice (2018) cho thấy việc ngâm chân thường xuyên giúp giảm căng thẳng và lo âu ở người lớn. Do bàn chân chứa hàng nghìn đầu dây thần kinh nên việc kích thích bằng nước ấm sẽ gửi tín hiệu làm dịu đến não, làm giảm mức cortisol.

Căng thẳng gây tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời, về lâu dài, nó có thể dẫn đến viêm mãn tính, tổn thương động mạch, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Các hormone gây căng thẳng như cortisol có thể làm tăng lượng đường trong máu, cholesterol và triglyceride, đồng thời góp phần vào những lựa chọn lối sống không lành mạnh như chế độ ăn uống kém, thiếu vận động và thiếu ngủ, làm tổn hại thêm hệ tim mạch.

Ảnh: Pinterest

Nâng cao chất lượng giấc ngủ

Nghiên cứu của NIH cho thấy ngâm chân trước khi đi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt đối với những người bị mất ngủ. Thói quen ngủ không đều đặn làm tăng hormone căng thẳng như cortisol, gây huyết áp cao và suy giảm chức năng mạch máu, từ đó ảnh hưởng sức khoẻ tim mạch.

Giúp giảm căng cơ và hỗ trợ giải độc

Khi thêm muối Epsom (muối magie sunfat) vào nước ngâm chân, magie có thể được hấp thụ qua da, giúp thư giãn cơ, giảm viêm và cải thiện tuần hoàn máu. Các tổng quan nghiên cứu của NIH cũng chỉ ra rằng magie dùng ngoài da có tác dụng làm dịu căng cơ và thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn.

Ai có thể được hưởng lợi từ thói quen ngâm chân của người Nhật?

Người cao tuổi: Cha mẹ và ông bà

Khi tuổi tác tăng, tuần hoàn máu và sức khỏe tim mạch thường trở thành mối quan tâm lớn. Ngâm chân là thói quen lý tưởng cho người lớn tuổi, vì đây là hoạt động đơn giản, dễ thực hiện mỗi ngày mà không đòi hỏi nhiều công sức.

Người thường xuyên căng thẳng, lo âu

Nhịp sống hiện đại hối hả khiến căng thẳng dễ dàng ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn thể chất. Dù là sau một ngày làm việc bận rộn hay một tuần đầy áp lực, nghi thức ngâm chân mang lại khoảnh khắc thư giãn ngắn, giúp cơ thể và tâm trí được thả lỏng, xua tan mệt mỏi một cách tự nhiên.

Người gặp vấn đề về giấc ngủ

Giấc ngủ kém tác động tiêu cực đến hầu hết các khía cạnh của sức khỏe. Với những ai mất ngủ hoặc trằn trọc ban đêm, ngâm chân trước khi ngủ là phương pháp đơn giản, tự nhiên và không cần dùng thuốc, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả.

Cách thực hiện phương pháp ngâm chân kiểu Nhật

- Đổ nước ấm vào chậu, đủ để ngâm ngập đến mắt cá chân.

- Ngâm chân trong 15-20 phút.

- Thêm muối Epsom để tăng thêm hiệu quả thư giãn.

- Thư giãn trong khi ngâm chân; đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc tập hít thở sâu.

- Sau đó lau khô chân thật kỹ. Mang tất để giữ ấm.