Uống trà xanh tưởng lợi hóa hại nếu không biết điều này

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm viêm và bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề sức khỏe mãn tính. Tuy nhiên, trà xanh cũng chứa caffeine, do đó, uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ.

Uống trà xanh nhiều có thể khó chịu đường tiêu hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Khó chịu đường tiêu hóa

Hầu hết mọi người đều có thể sử dụng trà xanh một cách an toàn mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, việc bổ sung chiết xuất trà xanh có thể dẫn đến các vấn đề như đau dạ dày, buồn nôn và táo bón.

Tăng huyết áp

Trà xanh an toàn khi uống với lượng vừa phải. Loại trà này có chứa caffeine, và việc uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ. Tiêu thụ hơn 400 miligam caffeine mỗi ngày có thể gây ra một số tác dụng phụ, bao gồm tăng huyết áp, nhịp tim tăng nhanh, đau đầu, sự lo lắng và khó ngủ

Vấn đề về giấc ngủ

Tiêu thụ nhiều caffeine có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu có thể, hãy tránh uống trà xanh trước khi đi ngủ.

Uống quá nhiều caffeine trong ngày có thể gây lo lắng, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Giảm hấp thu sắt

Trà xanh chứa các hợp chất thực vật gọi là catechin. Đây là chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, catechin có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống của cơ thể. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt ở những người có lượng sắt thấp.

Tổn thương gan

Việc uống trà xanh được coi là an toàn cho hầu hết người lớn. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể gây tổn thương gan ở những người có một biến thể gen nhất định. Biến chứng này không phổ biến và thường xảy ra với các chất bổ sung chiết xuất trà xanh hơn là với chính trà xanh.

Nếu bạn lo lắng về nguy cơ của mình hoặc có tiền sử bệnh gan, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tương tác thuốc

Uống trà xanh với liều lượng cao có thể tương tác với một số loại thuốc và dược phẩm. Trà xanh chứa các hợp chất có thể làm giảm nồng độ thuốc trong máu, khiến chúng kém hiệu quả hơn.

Mặc dù phổ biến hơn với các chất bổ sung chiết xuất trà xanh, số lượng lớn trà xanh có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc sau:

Thuốc chẹn beta

Thuốc làm loãng máu

Thuốc điều trị cholesterol

Thuốc chống trầm cảm

Điều trị loãng xương

Ai nên tránh uống trà xanh?

Trà xanh thường được coi là an toàn, nhưng không phải ai cũng dùng được. Hãy cân nhắc hạn chế uống trà xanh nếu bạn mắc bất kỳ bệnh lý nào sau đây như thiếu máu, các vấn đề về gan, phụ nữ mang thai và nhạy cảm với caffeine.

Nên uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày?

Hầu hết người lớn khỏe mạnh đều có thể uống trà xanh mỗi ngày mà không gặp tác dụng phụ. Loại trà này có chứa caffeine, và hầu hết các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều khuyến nghị giới hạn lượng caffeine tiêu thụ ở mức 400 miligam mỗi ngày. Một tách trà xanh chứa khoảng 22-40 miligam caffeine.

Tuy nhiên, bạn có thể cần hạn chế trà xanh nếu đang dùng thuốc điều trị bệnh tim, tăng huyết áp, cholesterol cao, bệnh gan, lo âu, trầm cảm hoặc loãng xương. Lý do là vì trà xanh có chứa các hợp chất gây tương tác với các loại thuốc này.