Dùng bao cao su phải nhớ 10 điều này mới đảm bảo tác dụng

1. Mua bao cao su có kích thước phù hợp

Để chọn được bao cao su đúng kích cỡ, hãy đo “cậu nhỏ” khi cương cứng. Điều này sẽ đảm bảo bao cao su vừa vặn cả chiều dài và chiều rộng. Bạn có thể đối chiếu số đo với bảng kích thước ghi trên hộp bao cao su.

Ngoài ra, nên lựa chọn mua bao cao su của các thương hiệu chính hang để đảm bảo chất lượng.

2. Mua đúng loại chất bôi trơn

Luôn sử dụng chất bôi trơn gốc nước hoặc gốc silicon với bao cao su latex.

Không được sử dụng chất bôi trơn gốc dầu, bao gồm cả dầu massage hoặc dầu dừa vì có thể làm hỏng bao cao su và tăng nguy cơ rách bao.

3. Bảo quản bao cao su ở nhiệt độ thích hợp

Không nên bảo quản bao cao su ở nhiệt độ trên 38℃ hoặc dưới 0℃. Tránh để bao cao su tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

4. Kiểm tra hạn sử dụng

Nếu bao cao su đã hết hạn, hãy vứt bỏ ngay lập tức. Không có gì đảm bảo hiệu quả nếu chúng đã quá hạn sử dụng.

5. Cẩn thận lấy bao cao su ra khỏi vỏ bao

Bao cao su thường bị rách khi bạn vội vàng xé lớp vỏ. Để tránh điều này, hãy cẩn thận dùng kéo cắt miệng bao để tránh làm rách nó trước khi dùng.

6. Luôn đeo bao cao su đúng cách

Hãy chắc chắn là bạn đã học cách đeo bao cao su đúng. Hãy luyện tập một mình một cách thành thạo trước khi quan hệ.

7. Sử dụng chất bôi trơn

Bao cao su có thể bị rách nếu có nhiều ma sát trong khi quan hệ tình dục. Bạn có thể tránh điều này bằng cách sử dụng nhiều chất bôi trơn.

8. Tháo bao cao su ngay sau khi xuất tinh

Nếu bạn không tháo bao cao su ngay lập tức, “cậu nhỏ” có thể bị nhỏ lại, và bao cao su dễ bị tuột khi rút ra. Điều này có thể khiến tinh dịch tràn vào âm đạo.

Sau khi xuất tinh, hãy cẩn thận kéo bao cao su ra, buộc chặt đầu bao để tránh bị tràn ra ngoài và vứt bỏ.

9. Không tái sử dụng bao cao su

Ngay cả khi bạn muốn tiếp tục quan hệ tình dục với cùng một người, hãy kiềm chế ham muốn tái sử dụng bao cao su. Hãy chắc chắn chỉ sử dụng 1 bao cao su cho 1 lần quan hệ tình dục.

10. Sử dụng bao cao su trong tất cả các “cuộc yêu”

Miễn là có quan hệ tình dục, bạn đều có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì vậy, hãy đảm bảo luôn đeo bao cao su khi làm “chuyện ấy”.

Bao cao su có hiệu quả như thế nào?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng bao cao su vẫn có thể có tỷ lệ thất bại.

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng đúng cách, chúng có hiệu quả lên tới 97% trong việc ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

Bạn sẽ làm gì nếu bao cao su bị rách?

- Nếu bao cao su bị rách hoặc tuột ra trong khi quan hệ tình dục, hãy dừng lại ngay lập tức, rút dương vật ra và đeo bao cao su mới.

- Nếu có nguy cơ mang thai, bạn có thể dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 5 ngày, nên uống càng sớm càng tốt sau khi quan hệ tình dục.

- Nếu có nguy cơ nhiễm HIV, hãy bắt đầu liệu trình điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) kéo dài 28 ngày trong vòng 72 giờ sau khi phơi nhiễm.