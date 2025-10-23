8 lợi ích sức khỏe ít ai biết của lá xoài

Thông thường, chúng ta chỉ chú ý đến trái xoài, nhưng lá xoài thực chất cũng rất bổ dưỡng. Cây xoài không chỉ cung cấp quả ngọt mà cả lá, thân, rễ đều được dùng trong y học cổ truyền với nhiều mục đích. Lá xoài xanh non mềm, đôi khi được nấu chín để ăn, pha trà hoặc làm chất bổ sung.

Các nghiên cứu và kinh nghiệm y học truyền thống cho thấy lá xoài có thể giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đồng thời mang đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe tổng thể, khiến chúng trở thành một nguồn thảo dược tự nhiên đáng chú ý.

Dưới đây là một số lợi ích của lá xoài đối với sức khỏe:

1. Lá xoài giàu hợp chất thực vật

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ, BV Đại học Y dược TP. HCM cho biết, lá xoài chứa một số hợp chất thực vật có lợi, bao gồm polyphenol và terpenoid. Terpenoid rất quan trọng đối với thị lực tối ưu và sức khỏe miễn dịch. Chúng cũng là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào của khỏi các phân tử có hại được gọi là gốc tự do. Trong khi đó, polyphenol có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Mangiferin - một polyphenol được tìm thấy trong nhiều loại thực vật nhưng đặc biệt có hàm lượng cao trong xoài và lá xoài, được cho là có nhiều lợi ích. Các nghiên cứu đã điều tra nó như một tác nhân chống vi khuẩn và phương pháp điều trị tiềm năng cho khối u, bệnh tiểu đường, bệnh tim và các bất thường về tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm nghiên cứu trên con người.

2. Lá xoài có thể có đặc tính chống viêm

Nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng của lá xoài xuất phát từ đặc tính chống viêm của hợp chất mangiferin. Trong khi viêm là phản ứng miễn dịch bình thường của cơ thể, viêm mạn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác nhau. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, đặc tính chống viêm của lá xoài có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Trong một nghiên cứu, chiết xuất lá xoài được dùng cho chuột với liều 5 mg/kg (tương đương 2,3 mg/pound) đã giúp chống lại các dấu hiệu sinh học của stress oxy hóa và viêm nhiễm trong não được tạo ra một cách nhân tạo. Mặc dù kết quả này đầy hứa hẹn, vẫn cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trên con người để xác nhận tác dụng tương tự.

3. Lá xoài có thể bảo vệ chống tăng mỡ

Chiết xuất lá xoài có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát béo phì, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa nhờ tác dụng can thiệp vào quá trình chuyển hóa chất béo. Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá xoài ức chế sự tích tụ mỡ trong tế bào mô. Một nghiên cứu khác trên chuột ghi nhận rằng các tế bào được xử lý bằng chiết xuất lá xoài có lượng chất béo tích tụ thấp hơn và hàm lượng adiponectin cao hơn.

Adiponectin là một protein truyền tín hiệu tế bào quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo và điều hòa lượng đường trong cơ thể. Mức adiponectin cao hơn có thể giúp bảo vệ chống béo phì và các bệnh mạn tính liên quan. Trong một nghiên cứu trên chuột mắc béo phì, những con được cho uống trà lá xoài bên cạnh chế độ ăn nhiều chất béo có ít mỡ bụng hơn so với những con chỉ ăn chế độ ăn nhiều chất béo.

4. Có thể giúp chống lại bệnh tiểu đường

Lá xoài có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường nhờ tác dụng điều hòa quá trình chuyển hóa chất béo. Mức chất béo trung tính cao thường liên quan đến tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2.

Trong một nghiên cứu trên chuột, chiết xuất lá xoài được sử dụng trong 2 tuần giúp giảm đáng kể lượng chất béo trung tính và đường huyết. Một nghiên cứu khác trên chuột cho thấy liều 45 mg/pound trọng lượng cơ thể (tương đương 100 mg/kg) chiết xuất lá xoài giúp làm giảm mỡ máu cao, được đánh dấu bằng mức chất béo trung tính và cholesterol tăng bất thường.

Trong một nghiên cứu so sánh giữa chiết xuất lá xoài và thuốc trị tiểu đường uống glibenclamide, những con chuột sử dụng chiết xuất lá xoài có lượng đường huyết thấp hơn đáng kể so với nhóm dùng glibenclamide sau 2 tuần. Mặc dù kết quả đầy hứa hẹn, các nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế và cần được thực hiện thêm để xác nhận tác dụng.

5. Có thể có đặc tính chống ung thư

Nhiều đánh giá chứng minh rằng mangiferin trong lá xoài có thể có khả năng chống ung thư vì nó chống lại stress oxy hóa và chống viêm. Các nghiên cứu về ống nghiệm cho thấy tác dụng cụ thể chống lại bệnh bạch cầu và ung thư phổi, não, vú, cổ tử cung và tuyến tiền liệt. Hơn nữa, vỏ xoài còn có khả năng chống ung thư mạnh mẽ nhờ chứa lignan, một loại polyphenol khác. Những kết quả này chỉ là sơ bộ và lá xoài không được coi là phương pháp điều trị ung thư.

6. Có thể điều trị loét dạ dày

Lá xoài và các bộ phận khác của cây từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị loét dạ dày và các tình trạng tiêu hóa khác. Một nghiên cứu trên loài gặm nhấm cho thấy rằng sử dụng chiết xuất lá xoài bằng đường uống ở liều 113–454 mg mỗi pound (250–1.000 mg mỗi kg) trọng lượng cơ thể sẽ làm giảm số lượng tổn thương dạ dày. Một nghiên cứu khác trên loài gặm nhấm cho thấy kết quả tương tự, với mangiferin cải thiện đáng kể tổn thương tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu về con người vẫn còn thiếu.

7. Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Chiết xuất lá xoài có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa da do hàm lượng chất chống oxy hóa của nó. Trong một nghiên cứu trên chuột, chiết xuất xoài được cho uống với liều 45 mg mỗi pound (100 mg mỗi kg) trọng lượng cơ thể đã làm tăng sản xuất collagen và rút ngắn đáng kể độ dài của nếp nhăn trên da. Hãy nhớ rằng chiết xuất này là một chiết xuất xoài nói chung, không phải là chiết xuất dành riêng cho lá xoài.

Trong khi đó, một nghiên cứu trong ống nghiệm xác định rằng chiết xuất lá xoài có thể có tác dụng kháng khuẩn chống lại Staphylococcus aureus, một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Mangiferin cũng đã được nghiên cứu về bệnh vẩy nến, một tình trạng da gây ra các mảng khô và ngứa. Một nghiên cứu trong ống nghiệm sử dụng da người đã xác nhận rằng polyphenol này có tác dụng thúc đẩy quá trình lành vết thương. Nhìn chung, nghiên cứu của con người là cần thiết.

8. Thúc đẩy sự phát triển của tóc

Lá xoài được cho là có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc và chiết xuất lá xoài có thể được sử dụng trong một số sản phẩm dành cho tóc. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng khoa học ủng hộ những tuyên bố này. Tuy nhiên, lá xoài rất giàu chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại. Đổi lại, điều này có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc.