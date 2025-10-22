5 'không' trước khi ngủ nếu bị mỡ máu cao

Mỡ máu cao là nỗi phiền toái mà nhiều người hiện đại thường gặp phải. Tình trạng này có liên quan chặt chẽ đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng rõ rệt đến mức cholesterol trong máu - giữa hai yếu tố này có thể tồn tại mối liên hệ "ít người biết đến".

Các chuyên gia sức khỏe nhiều lần nhấn mạnh rối loạn mỡ máu không chỉ ảnh hưởng đến hệ tim mạch mà còn có thể liên quan đến hiệu quả trao đổi chất của cơ thể. Nếu bạn đã bị mỡ máu cao, khi ngủ cần đặc biệt chú ý đến 5 "không" sau đây để tránh khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Không nên thức khuya

Thức khuya kéo dài khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, làm rối loạn quá trình chuyển hóa mỡ máu, đồng thời làm tăng nồng độ triglyceride và cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể.

Thiếu ngủ có thể làm giảm độ nhạy của insulin, thúc đẩy tích tụ mỡ, khiến mỡ máu tăng cao hơn nữa. Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn làm suy giảm cơ chế tự phục hồi của cơ thể, khiến chỉ số mỡ máu khó trở lại mức bình thường. Vì vậy, người bị mỡ máu cao nên duy trì giấc ngủ chất lượng trong 7-8 tiếng mỗi ngày, cố gắng đi ngủ trước 10-11 giờ đêm và tránh làm việc quá sức.

Ảnh: Deposit Photos

Không ăn khuya

Ăn các món nhiều dầu mỡ, đường hoặc calo cao trước khi ngủ sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, khiến quá trình phân giải mỡ máu bị cản trở và nồng độ triglyceride tăng cao. Ngoài ra, việc ăn uống vào ban đêm còn ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, làm tăng áp lực tuần hoàn máu và dễ dẫn đến hình thành cục máu đông.

Do đó, người bị mỡ máu cao nên tuân thủ nguyên tắc ăn tối thanh đạm, hạn chế tối đa việc ăn đêm và kiên quyết nói "không" với các món nhiều dầu mỡ.

Không uống bia rượu nhiều

Rượu bia làm rối loạn quá trình chuyển hóa chất béo, khiến nồng độ triglyceride tăng cao; uống nhiều trong thời gian dài còn có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu. Nhiều người có thói quen uống một chút rượu buổi tối để dễ ngủ, nhưng thực tế, cồn làm giảm chất lượng giấc ngủ sâu, gây tỉnh giấc nhiều lần trong đêm và khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Điều này hoàn toàn không có lợi cho việc kiểm soát mỡ máu.

Không trùm kín đầu khi ngủ

Nhiều người có thói quen trùm chăn kín đầu khi ngủ, cho rằng như vậy sẽ dễ ngủ và ấm áp hơn. Tuy nhiên, thói quen này khiến không khí lưu thông kém, làm tăng tỷ lệ khí CO2 trong không gian hít thở, giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể.

Thiếu oxy kéo dài có thể thúc đẩy xơ cứng mạch máu, làm tăng nguy cơ tim mạch và não bộ ở người bị mỡ máu cao. Bên cạnh đó, không khí tù đọng còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến tuần hoàn máu kém và chất béo dễ tích tụ.

Với người mỡ máu, khi ngủ nên giữ cho phòng thông thoáng, tránh ngủ trong không gian kín, đồng thời nên nằm nghiêng hoặc nằm ngửa để đảm bảo hô hấp dễ dàng.

Không thiết lập thói quen ngủ đều đặn và chất lượng

Giấc ngủ kém chất lượng, bao gồm việc thức giấc nhiều lần trong đêm, có thể liên quan đến lo âu, ngưng thở khi ngủ hoặc bệnh tim mạch. Với người bị mỡ máu cao, ngủ không sâu dễ khiến mạch máu co thắt, huyết áp dao động, làm tình trạng rối loạn mỡ máu trầm trọng hơn. Các bác sĩ khuyến nghị không nên sử dụng thiết bị điện tử hoặc đồ uống chứa caffeine trước khi ngủ, đồng thời duy trì giờ giấc cố định để cải thiện chất lượng giấc ngủ và ổn định chỉ số mỡ máu.