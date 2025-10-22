Uống 6 loại đồ uống này vào buổi tối chẳng khác nào tự làm hại mình

1. Đồ uống có chứa caffein

Các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đen, trà xanh và nước tăng lực làm gián đoạn giấc ngủ bằng cách ngăn chặn adenosine, một hợp chất tích tụ dần dần trong não suốt cả ngày và thúc đẩy cơ thể đi vào giấc ngủ.

Khi caffeine xuất hiện nó sẽ trì hoãn tín hiệu khiến cơ thể hiểu rằng “đã đến lúc cần thư giãn”. Nếu không có tín hiệu đó, não bộ có thể duy trì trạng thái tỉnh táo quá mức, khiến việc đạt được giấc ngủ sâu và phục hồi trở nên khó khăn hơn.

Nguồn gốc caffeine cũng rất quan trọng. Cà phê thường chứa nhiều caffeine hơn và được hấp thụ nhanh hơn, mang lại cho bạn cảm giác hưng phấn mạnh mẽ và nhanh hơn, trong khi trà chứa L-theanine, giúp cân bằng tác dụng kích thích.

Mặc dù thời gian bán phân hủy của caffeine (thời gian cơ thể đào thải một nửa lượng caffeine đã tiêu thụ) là khoảng 3 đến 7 giờ, nhưng mỗi người lại xử lý nó khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như di truyền, tuổi tác, nồng độ hormone và thuốc. Vì vậy, nếu bạn lo lắng về giấc ngủ, các chuyên gian khuyên bạn nên ngừng uống caffeine trước 2 giờ chiều hoặc sớm hơn.

2. Cà phê và trà không chứa caffeine

Thực chất, hầu hết cà phê và trà được quảng cáo không chứa caffeine vẫn chứa một lượng nhỏ caffeine, và nó có thể đủ để gây khó ngủ hoặc giảm chất lượng giấc ngủ nếu bạn rất nhạy cảm với caffeine.

Nếu vẫn muốn uống những thức uống này mà không muốn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, hãy cố gắng uống từ sớm.

3. Đồ uống có đường

Đồ uống chứa nhiều đường, dù là đường tự nhiên như nước ép trái cây hay được thêm vào, như trà sữa hoặc sô cô la nóng, đều có thể gây ra sự tăng đột biến lượng đường trong máu, sau đó giảm mạnh, được gọi là hiện tượng hạ đường huyết phản ứng. Sự sụt giảm đột ngột này báo hiệu cơ thể bạn giải phóng các hormone gây căng thẳng như cortisol và adrenaline để đưa lượng đường trong máu trở lại bình thường.

Những hormone này có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn, thức giấc giữa đêm, hoặc khiến giấc ngủ trở nên kém hiệu quả hơn.

Đường cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin, hormone ngủ tự nhiên của cơ thể, và có thể làm tăng số lần đi vệ sinh vào ban đêm. Để có một giấc ngủ ngon hơn, các chuyên gia khuyên bạn nên ngừng uống đồ uống có đường từ 3 đến 4 giờ trước khi đi ngủ. Điều này giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa, hấp thụ và ổn định lượng đường trong máu cũng như insulin trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nếu bạn có xu hướng nhạy cảm hơn với đường hoặc dễ bị mất ngủ, nên hạn chế uống đồ ngọt từ 5-6 giờ hoặc lâu hơn thế.

4. Đồ uống có cồn

Rượu có vẻ giúp chúng ta ngủ nhanh hơn nhờ tác dụng an thần, làm chậm hoạt động não bộ và tạo cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, khi cơ thể bắt đầu xử lý rượu, nó sẽ làm gián đoạn giấc ngủ REM - giai đoạn hỗ trợ điều hòa cảm xúc, trí nhớ và tâm trạng.

Khi nồng độ cồn trong máu giảm, cơ thể có thể giải phóng các hormone gây căng thẳng như cortisol, có thể dẫn đến thức giấc giữa đêm hoặc khiến bạn cảm thấy nóng, bồn chồn hoặc tỉnh giấc quá sớm.

Ảnh hưởng của rượu bia đến giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào loại đồ uống. Uống khi bụng đói sẽ giúp hấp thụ nhanh hơn và tác động mạnh hơn. Các loại rượu mạnh như whisky hoặc vodka thường được hấp thụ nhanh hơn, trong khi bia và rượu vang chuyển hóa chậm hơn.

Nếu đồ uống có thêm đường - chẳng hạn như rượu vang ngọt hoặc cocktail pha - nó có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng và sau đó gây ra tình trạng hạ đường huyết, từ đó làm tăng nguy cơ thức giấc giữa đêm hoặc cảm thấy bồn chồn, nôn nao.

5. Đồ uống có ga

Đồ uống có ga như soda và nước có ga có thể gây đầy hơi và tăng áp lực lên dạ dày. Cảm giác khó chịu này có thể làm gián đoạn giấc ngủ - ngay cả khi đồ uống không chứa caffeine và đường.

Đối với hầu hết mọi người, caffeine và đường trong những đồ uống này gây ra những khó khăn lớn nhất cho giấc ngủ, nhưng nếu bạn dễ bị trào ngược dạ dày thì nên bỏ hẳn các loại đồ uống có ga.

6. Đồ uống có tính axit

Các loại đồ uống có tính axit như nước chanh, nước cam và trà kombucha uống vào buổi tối có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Nên pha loãng những đồ uống này với nước lọc, thay thế bằng trà thảo mộc, hoặc uống nước ngâm trái cây như dưa chuột.

Đi nằm ngay sau khi ăn/ uống các loại có tính axit làm tăng nguy cơ ợ ​​nóng hoặc trào ngược axit. Để giảm nguy cơ trào ngược, hãy tránh đồ uống có tính axit ít nhất 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ.