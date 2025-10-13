6 lợi ích khi uống nước chanh gừng trước khi đi ngủ

Nước chanh gừng là một loại trà thảo dược nhẹ nhàng được chế biến từ chanh và gừng tươi thêm một chút chất tạo ngọt như mật ong tùy khẩu vị. Nước chanh gừng có thể giúp thư giãn và nhiều lợi ích khác giúp bạn có ngủ ngon, sâu giấc.

1. Nước chanh gừng làm dịu chứng khó tiêu

Khi gặp phải chứng khó tiêu mạn tính hoặc sau khi ăn một bữa tối thịnh soạn khiến bạn khó ngủ hơn bình thường, một cốc nước chanh gừng có thể là một loại đồ uống trị liệu tuyệt vời cho giấc ngủ.

Gừng là một loại thảo mộc được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền và y học thay thế nhờ khả năng làm giảm tình trạng chậm làm rỗng dạ dày. Chanh chứa một hợp chất thực vật gọi là limonene, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giúp thức ăn di chuyển dọc theo đường tiêu hóa và có khả năng làm giảm cảm giác no đầy bụng khó chịu.

Mặc dù lượng limonene trong một cốc nước chanh gừng có thể khác nhau nhưng đồ uống kết hợp giữa chanh, gừng và nước có thể làm dịu chứng khó tiêu.

Sự kết hợp giữa chanh, gừng và nước trong nước chanh gừng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

2. Cải thiện chứng ợ nóng và làm giảm buồn nôn

Gừng rất hiệu quả trong việc làm giảm nhiều loại buồn nôn và nôn, bao gồm cả ốm nghén ở phụ nữ mang thai, say tàu xe ở người đi du lịch và thậm chí cả buồn nôn ở bệnh nhân hóa trị.

Theo nghiên cứu, tiêu thụ từ 1-1,5 gam gừng mỗi ngày có thể đủ để đạt được hiệu quả chống buồn nôn. Nhiều đánh giá cho thấy gừng ngăn ngừa, giảm buồn nôn và nôn liên quan đến hóa trị liệu.

Loại thảo mộc này cũng giúp giảm chóng mặt và buồn nôn liên quan đến chứng chóng mặt. Nghiên cứu cũng cho thấy các hóa chất trị liệu của loại gia vị này tác động lên não và hệ thần kinh để kiểm soát tác động của cảm giác buồn nôn.

3. Nước chanh gừng nóng làm giảm nghẹt mũi

Hơi nước sinh ra từ trà gừng chanh nóng có thể giúp mở khoang mũi làm thông mũi. Uống nước ấm cũng làm dịu cơn đau họng do tích tụ chất nhầy.

Gừng giúp làm sạch các mạch vi tuần hoàn trong cơ thể, bao gồm cả các xoang khó chịu thường bùng phát khi bị cảm lạnh. Uống gừng với chanh và mật ong là một bài thuốc trị cảm cúm phổ biến đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cả ở phương Đông và phương Tây.

Gừng là một chất tăng cường hệ miễn dịch tuyệt vời, khiến nó trở thành một phương thuốc phổ biến để điều trị cảm lạnh và cúm. Vì gừng giúp làm dịu các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên nên cũng có tác dụng trị ho, đau họng và viêm phế quản.

Trà gừng chanh sẽ không chữa khỏi những triệu chứng của các bệnh này nhưng nó có thể giúp làm loãng chất nhầy, cho phép không khí lưu thông qua mũi dễ dàng hơn và tạo cảm giác sảng khoái cho đường hô hấp, giúp bạn dễ ngủ hơn.

Một cốc nước chanh gừng ấm nhanh chóng làm giảm các triệu chứng của cảm cúm.

4. Bổ sung nước giúp giảm táo bón

Táo bón có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm mất nước và chế độ ăn ít chất xơ. Khi táo bón bắt nguồn từ tình trạng mất nước, việc thư giãn vào buổi tối với một tách trà gừng chanh ấm có thể giúp ích vì nước giúp phân di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng hơn. Nếu bạn bị táo bón mạn tính, hãy đảm bảo uống đủ nước trong ngày và thêm một cốc nước chanh gừng ấm khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

5. Trà chanh gừng giúp chống viêm

Gingerol, một trong những hợp chất thực vật có trong gừng, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Gừng cũng có đặc tính sinh nhiệt, giúp làm ấm cơ thể trong thời tiết lạnh và quan trọng hơn là thúc đẩy quá trình đổ mồ hôi lành mạnh. Loại mồ hôi này, giúp giải độc cơ thể và hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh, cũng đã được chứng minh là có tác dụng chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm.

Nghiên cứu gần đây tại Đức đã phát hiện ra một chất diệt khuẩn mạnh có trong mồ hôi, được họ đặt tên là dermicidin. Chất này được sản xuất trong các tuyến mồ hôi của cơ thể, tiết vào mồ hôi và được vận chuyển đến bề mặt da, nơi nó hoạt động để bảo vệ chống lại các vi khuẩn như E. coli và nấm như Candida albicans.

Điều tuyệt vời nhất là gừng có chứa các hoạt chất cô đặc dễ dàng được cơ thể hấp thụ, do đó không cần phải dùng quá nhiều để nhận được tác dụng có lợi của nó. Chỉ cần một cốc nhỏ nước chanh gừng ấm giúp thư giãn cơ thể, chống viêm và dễ vào giấc ngủ hơn.

6. Giữ đủ nước cho cơ thể

Khi uống nước chanh gừng cũng là cách cung cấp nước cho cơ thể. Điều này rất quan trọng, bởi vì việc giữ đủ nước giúp các cơ quan như thận, ruột và tim hoạt động bình thường. Mất nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của giấc ngủ. Uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ là một cách để bạn tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nước sau giấc ngủ ban đêm.

Tuy nhiên, theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mặc dù có nhiều lợi ích, nước gừng lại có thể trở thành "con dao hai lưỡi" đối với người bệnh tăng huyết áp, đặc biệt là những người đang trong quá trình điều trị bằng thuốc.

Uống nước chanh gừng thường xuyên có nhiều tác động tốt giúp cải thiện sức khỏe nhưng vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ, đặc biệt là với những người mắc bệnh lý hoặc đang dùng thuốc. Nếu nước chanh gừng không gây ra tác dụng phụ tiêu cực và không tương tác với bất kỳ loại thuốc, thực phẩm bổ sung và/hoặc tình trạng bệnh lý nào khác thì bạn có thể thưởng thức mỗi ngày để nhận được nhiều lợi ích sức khỏe.