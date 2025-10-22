Nếu biết 8 lợi ích quý hơn vàng của tỏi, bạn sẽ muốn ăn nó nhiều hơn

Tỏi là loại gia vị góp mặt trong tất cả các nền ẩm thực trên thế giới. Không chỉ giúp tăng hương vị thơm ngon, đặc trưng cho các món ăn, nó còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nó đã được sử dụng trong y học cổ truyền hàng thế kỷ như một chất kháng sinh, kháng nấm và chống viêm.

Dưới đây là những tác dụng nổi bật của tỏi:

1. Tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng

Tỏi cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng với lượng calo thấp, khiến nó trở thành một loại siêu thực phẩm. Ăn tỏi, bạn sẽ cung cấp cho cơ thể một số dưỡng chất thiết yếu như mangan, vitamin B6, kẽm, lưu huỳnh, sắt, vitamin C, kali, canxi, magie, selen,v.v.

2. Giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tỏi giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ, cụ thể là bằng cách hạ huyết áp cao và điều chỉnh mức cholesterol (bao gồm cả việc hạ cholesterol xấu).

Tỏi có chứa allicin (chất tạo nên hương thơm và hương vị đặc trưng của tỏi), một hợp chất chứa lưu huỳnh có tác dụng bảo vệ tim mạch, được giải phóng khi nhai, băm nhỏ hoặc nghiền nát tỏi sống.

Ngoài nhiều đặc tính y học khác, tác dụng giảm cholesterol và huyết áp của allicin còn có lợi cho hệ tim mạch.

3. Có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ

Khi nói đến việc phòng ngừa bệnh tật, tỏi còn giúp chống lại các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa và chống viêm toàn thân.

Tỏi có nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid - người ta phát hiện tỏi có chứa hơn 20 hợp chất polyphenol.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến căng thẳng mãn tính và tình trạng viêm như ung thư, bệnh tim, tiểu đường, bệnh Alzheimer, v.v.

4. Có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn

Khả năng kháng khuẩn của tỏi, phần lớn là nhờ allicin mang lại tiềm năng bảo vệ cơ thể chống lại vi-rút, vi khuẩn và nấm.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, một số hợp chất trong tỏi có tác dụng ngăn chặn các vi sinh vật có hại bên ngoài xâm nhập vào các tế bào khỏe mạnh cũng như cản trở khả năng phát triển của chúng.

5. Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Ngoài việc ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, tỏi còn có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại bệnh tật bằng cách thúc đẩy phản ứng của tế bào bạch cầu. Đặc biệt, hàm lượng lưu huỳnh trong tỏi được biết là có tác dụng tăng cường phản ứng miễn dịch.

Nghiên cứu khoa học đã kết luận rằng, chiết xuất tỏi có thể tăng cường chức năng tế bào miễn dịch và góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh cảm lạnh và cúm.

6. Có đặc tính chống ung thư đầy hứa hẹn

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, ăn tỏi có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại ung thư và một số phân tử hoạt tính sinh học của tỏi có thể tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã quan sát thấy rằng: "chiết xuất tỏi tự chế có hoạt tính chống ung thư cả trong ống nghiệm và trong cơ thể sống".

7. Giúp xương chắc khỏe hơn

Loãng xương là do tình trạng dư thừa stress oxy hóa. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2020 cho thấy việc tiêu thụ tỏi thường xuyên giúp giảm mức độ stress oxy hóa, đồng thời tăng cường chức năng miễn dịch và giảm cholesterol. Ăn các loại gia vị có hàm lượng oxy hóa cao (như tỏi) là một cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe xương và ngăn ngừa các vấn đề chỉnh hình trong tương lai.

8. Tăng tuổi thọ

Một nghiên cứu năm 2019 đã tìm thấy mối liên hệ giữa những người thường xuyên ăn tỏi sống lâu hơn những người hiếm khi ăn loại gia vị này. Mặc dù các thói quen sinh hoạt khác vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ, nhưng việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống hầu như không gây hại gì.

Nên ăn liều lượng như thế nào?

Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích sức khỏe từ tỏi hơn nếu ăn loại gia vị này đều đặn mỗi ngày. Lượng khuyến nghị hằng ngày là 1 đến 2 tép tỏi. Có thể dễ dàng thêm tỏi vào các món ăn hằng ngày như xào, bánh mì bơ tỏi, pha nước chấm,…

Bảo quản tỏi như thế nào?

Tỏi thường được thu hoạch vào tháng 6, 7 hằng năm và được bảo quản để dùng suốt cả năm. Tỏi có thể bảo quản trong chỗ tối ở nhiệt độ phòng hoặc trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên bảo quản trong ngăn đá vì có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu và hương vị của nó.

Tỏi mọc mầm vẫn có thể sử dụng được, chỉ cần loại bỏ phần mầm xanh trước khi ăn.