7 lợi ích sức khỏe khi uống trà sả buổi sáng

1. Tác dụng của sả

Từ lâu, sả đã được sử dụng như một vị thuốc dân gian nhờ đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và giàu chất chống oxy hóa – những yếu tố giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và viêm nhiễm.

Các hợp chất trong sả có đặc tính kháng viêm, hỗ trợ điều trị viêm khớp, viêm ruột, hen suyễn, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Một số nghiên cứu còn cho thấy sả có thể giúp giảm cholesterol, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ngày nay, "trà" gắn liền với khái niệm detox (thải độc). Trong cuộc sống hiện đại, khi chúng ta phải tiếp xúc với nhiều độc tố mỗi ngày, một tách trà nóng được xem là thức uống detox dễ kiếm, rẻ và hiệu quả nhất. Đặc biệt, uống trà sả vào buổi sáng khi bụng đói có thể mang lại những tác dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

Cách pha trà sả rất đơn giản: Chỉ cần cây sả và nước sôi. Bạn có thể ngâm lá sả trong nước nóng hoặc kết hợp sả với trà đen, trà xanh để tăng hương vị. Cuối cùng, thêm chút mật ong – vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe – và thưởng thức ly trà sả ấm áp để khởi đầu ngày mới đầy năng lượng.

2. Uống trà sả vào buổi sáng có lợi ích gì?

Sau đây là lý do tại sao nên uống trà sả mỗi ngày, đặc biệt là phụ nữ:

2.1 Uống trà sả tốt cho tiêu hóa

Trà sả được biết đến với khả năng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ và những người thường gặp vấn đề về dạ dày. Các hợp chất tự nhiên trong sả giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm cảm giác đầy hơi, khó tiêu và ợ nóng sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá no. Bên cạnh đó, sả chứa nhiều chất chống viêm và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi tổn thương do gốc tự do và giảm nguy cơ viêm ruột.

Bạn có thể uống trà sả sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa, hoặc vào buổi sáng khi bụng đói để kích thích hoạt động của đường ruột và cải thiện sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

2.2 Giúp thanh lọc và giải độc cơ thể

Trà sả chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp trung hòa các gốc tự do và hỗ trợ gan trong quá trình loại bỏ độc tố. Ngoài ra, sả có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường bài tiết qua đường nước tiểu, nhờ đó hỗ trợ thải trừ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Uống một tách trà sả ấm vào buổi sáng, đặc biệt là khi bụng đói, có thể giúp cơ thể khởi động quá trình thanh lọc, làm sạch hệ tiêu hóa và mang lại cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái cho cả ngày.

2.3 Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Uống một tách trà sả vào buổi sáng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên. Các hợp chất trong sả giúp kích thích trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa, nhờ đó cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Khi kết hợp với một chút mật ong, trà sả không chỉ mang lại hương vị dễ chịu mà còn giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và cung cấp năng lượng nhẹ nhàng cho buổi sáng.

Duy trì thói quen này cùng với chế độ ăn uống lành mạnh và vận động hợp lý có thể góp phần hỗ trợ giảm mỡ bụng và kiểm soát cân nặng bền vững.

2.4 Hỗ trợ ổn định huyết áp

Trà sả được xem là thức uống có lợi cho những người muốn kiểm soát huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong sả có thể giúp giãn mạch máu, thúc đẩy lưu thông máu và hỗ trợ hạ huyết áp nhẹ một cách tự nhiên.

Uống trà sả vào buổi sáng có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng – một yếu tố góp phần gây tăng huyết áp. Tuy nhiên, người bị huyết áp thấp nên thận trọng và chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh tụt huyết áp.

2.5 Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, trà sả có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Các hợp chất tự nhiên trong sả giúp cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do và giảm phản ứng viêm, từ đó tăng khả năng đề kháng với các tác nhân gây bệnh.

Uống một tách trà sả ấm mỗi ngày có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ cảm lạnh, nhiễm trùng hay sốt do virus, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

2.6 Làm đẹp và chăm sóc da

Sả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A và vitamin C – hai dưỡng chất quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin A hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da, giúp da mịn màng và đều màu hơn, trong khi vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và thúc đẩy sản xuất collagen.

Uống trà sả thường xuyên có thể góp phần giúp làn da sáng khỏe, tươi tắn hơn từ bên trong

2.7 Giảm đau và khó chịu trong kỳ kinh nguyệt

Trà sả được xem là một trong những loại thức uống thảo mộc hữu ích cho phụ nữ trong những ngày "đèn đỏ". Nhờ đặc tính kháng viêm và làm dịu cơ trơn, trà sả có thể giúp giảm co thắt tử cung, nhờ đó làm giảm đau bụng kinh. Đồng thời, tác dụng thư giãn nhẹ của sả còn giúp giảm cảm giác đầy hơi, mệt mỏi và căng thẳng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.