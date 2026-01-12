Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân T.T.H. (55 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với các triệu chứng được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn. Bệnh nhân được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị do tiên lượng rất nặng.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 10/1, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nói ngọng, đau nhức mỏi toàn thân, kèm theo nhiều nốt xuất huyết dưới da ở vùng tay, chân và bụng. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng, tăng men gan và được theo dõi suy thận cấp.

Trước diễn biến nặng của bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và chuyển bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó rơi vào tình trạng suy thận cấp, tiên lượng rất nặng nên được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân được theo dõi nhiễm khuẩn huyết, chưa loại trừ khả năng nhiễm liên cầu khuẩn lợn, kèm theo viêm gan và suy thận.

Theo người nhà bệnh nhân, ông H. có tiền sử bệnh viêm gan B, uống thuốc điều trị thường xuyên. Cách đây 10 ngày, ông này có đi ăn tiết canh dê và thịt dê tại một quán ăn trên địa bàn. Khoảng 5 ngày sau, ông H. xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt. Người thân nghi ngờ nguyên nhân có thể trong bát tiết canh dê mà ông H. ăn có pha tiết canh lợn.