Lướt điện thoại trước ngủ bào mòn tình dục vợ chồng

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân khám vì khó duy trì cương cứng, giảm ham muốn, mệt mỏi kéo dài 4-5 tháng, lo suy giảm testosterone hoặc mắc bệnh nam khoa. Khai thác tiền sử cho thấy anh thường làm việc đến khuya trên điện thoại, laptop rồi tiếp tục lướt mạng xã hội đến 1-2 giờ sáng. Vợ anh cũng có thói quen xem video trên điện thoại đến khi buồn ngủ, khiến hai vợ chồng ít trò chuyện, những cử chỉ thân mật trước khi ngủ gần như biến mất.

Kết quả thăm khám cho thấy các chỉ số hormone, đường huyết, mỡ máu đều trong giới hạn bình thường, siêu âm mạch máu dương vật không ghi nhận bất thường. Theo bác sĩ, vấn đề không nằm ở rối loạn sinh dục thực thể mà xuất phát từ thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng và suy giảm kết nối cảm xúc giữa vợ chồng.

"Điện thoại được sinh ra để kết nối con người, nhưng trong phòng ngủ, nó thường trở thành 'người thứ ba'", bác sĩ Duy nói. Khi mỗi người chăm chú vào màn hình, não bộ khó chuyển sang trạng thái thư giãn, trong khi ánh sáng xanh ức chế melatonin khiến giấc ngủ kém chất lượng, cơ thể mệt mỏi, ham muốn tình dục suy giảm là điều dễ xảy ra.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng với hormone sinh dục. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm trong một tuần, nồng độ testosterone ở nam giới có thể giảm 10-15%. Ở phụ nữ, thiếu ngủ cũng làm rối loạn hormone, gây mệt mỏi và giảm hứng thú tình dục. Khi cả hai cùng kiệt sức vì thức khuya với điện thoại, đời sống chăn gối dần bị đẩy xuống ưu tiên thấp.

Không chỉ ảnh hưởng sinh lý, việc phớt lờ người bên cạnh để tập trung vào điện thoại - hiện tượng "phubbing" - còn làm tổn thương cảm xúc, khiến ham muốn thân mật suy giảm theo thời gian. "Ham muốn không tự nhiên bật lên như công tắc, mà được nuôi dưỡng từ giao tiếp, chia sẻ và những đụng chạm nhỏ trong ngày", bác sĩ nói.

Điện thoại còn tác động đến hệ thống phần thưởng trong não thông qua dopamine - chất tạo cảm giác hưng phấn. Những thông báo, video ngắn, lượt "thả tim" mang lại kích thích nhanh và liên tục, khiến não dần kém nhạy với những kích thích tự nhiên, chậm rãi hơn như trò chuyện hay ôm ấp. Khi năng lượng cảm xúc bị hút hết vào màn hình, cảm giác gần gũi với bạn đời cũng giảm theo.

Với bệnh nhân trên, bác sĩ khuyến cáo hai vợ chồng thiết lập "khoảng thời gian không thiết bị" ít nhất 60 phút trước khi ngủ, tắt hoàn toàn màn hình khi lên giường, dành thời gian trò chuyện và tiếp xúc thân mật thay vì mỗi người một chiếc điện thoại. Sau khoảng 6 tuần điều chỉnh thói quen, bệnh nhân cho biết tình trạng cải thiện rõ rệt, dễ cương hơn, duy trì được lâu hơn và cảm xúc với vợ dần quay lại.

"Đây là minh chứng cho thấy chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt và ưu tiên kết nối, đời sống tình dục có thể phục hồi mà không cần can thiệp y tế phức tạp", bác sĩ nói, đồng thời lưu ý không cần "cai" điện thoại tuyệt đối, nhưng cần đặt ranh giới rõ ràng, đặc biệt vào buổi tối. Phòng ngủ nên là không gian ưu tiên cho nghỉ ngơi và kết nối vợ chồng.