Tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn cho sức khỏe?

Lợi ích khi tập thể dục vào buổi sáng

Tập thể dục buổi sáng có những ưu điểm vượt trội như:

- Thúc đẩy quá trình giảm cân tốt hơn: Tập thể dục vào buổi sáng có thể là một cách hiệu quả để thúc đẩy quá trình giảm cân ở những người béo phì hoặc những người muốn kiểm soát cân nặng.

- Tăng khả năng tuân thủ: Hoàn thành các bài tập vào sáng sớm trước khi ngày mới bắt đầu có thể giúp bạn tuân thủ bài tập tốt hơn, nhờ đó có nhiều khả năng đạt được lợi ích tối đa từ kế hoạch tập luyện.

- Các lợi ích khác: Nghiên cứu ở nam giới đã tìm thấy những lợi ích tiềm năng khác của việc tập thể dục ngay từ sáng sớm, bao gồm:

+ Giảm cholesterol.

+ Cải thiện chu kỳ ngủ - thức và mức năng lượng.

Tập thể dục buổi sáng tạo điều kiện tăng khả năng tuân thủ.

Nhược điểm của việc tập thể dục buổi sáng

- Cản trở ngủ đủ giấc: Mặc dù tập thể dục buổi sáng có thể cải thiện chu kỳ ngủ-thức, nhưng cũng có thể cản trở việc ngủ đủ giấc khi phải đặt báo thức quá sớm.

- Cơ bắp cứng hơn: Cơ bắp thường cứng hơn vào buổi sáng, có thể dẫn đến chấn thương nếu không dành đủ thời gian để khởi động đúng cách trước khi tập thể dục.

2. Lợi ích khi tập thể dục vào buổi tối

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, tập thể dục buổi tối mang lại một số lợi ích:

- Lưu thông máu tốt hơn: Tập thể dục vào cuối ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe mạch máu và tăng cường lưu thông máu so với tập thể dục buổi sáng, điều này cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch.

- Tăng cơ nhiều hơn: Đối với nam giới trẻ tuổi muốn tăng cơ, tập luyện buổi tối có thể có lợi hơn so với buổi sáng. Nguyên nhân có thể do tác động của nhịp sinh học (24 giờ) đến quá trình phục hồi, tái tạo cơ và sự thay đổi nội tiết tố.

- Hiệu suất tốt hơn: Hiệu suất thể thao tốt hơn vào cuối buổi chiều và buổi tối có thể do đây là thời điểm nhiệt độ cơ thể cốt lõi cao nhất. Bên cạnh đó, các nhịp sinh học khác cũng có thể tham gia vào việc tạo ra kết quả này.

Các lợi ích tiềm năng khác bao gồm:

+ Giảm căng thẳng sau một ngày dài

+ Ít bị phân tâm hoặc cảm giác vội vã hơn, cho phép người tập dành nhiều thời gian hơn cho thói quen tập thể dục của mình

+ Làm nóng cơ bắp sau các hoạt động hàng ngày, có thể giúp tăng cường sức mạnh và sức bền trong quá trình tập luyện và giảm nguy cơ chấn thương

Tuy nhiên, tập thể dục buổi tối vẫn có những nhược điểm cụ thể, chẳng hạn như:

- Khó ngủ hơn: Tập thể dục vào cuối ngày có thể khiến cơ thể tăng năng lượng quá gần giờ đi ngủ, gây tình trạng khó ngủ hơn.

- Ảnh hưởng đến các hoạt động khác: Tập thể dục buổi tối có thể ảnh hưởng đến thời gian thư giãn và giao lưu, có khả năng thay thế các hoạt động giảm căng thẳng lành mạnh bằng tập thể dục, khiến việc này giống như một sự hy sinh hơn là một hành động tự chăm sóc bản thân.

3. Vậy nên tập thể dục vào thời gian nào là tốt nhất?

Bất kỳ hình thức tập luyện nào cũng mang lại lợi ích rõ rệt: Vừa tăng cường thể lực tổng thể, vừa giúp phòng ngừa và kiểm soát các bệnh mạn tính như tim mạch hay đái tháo đường type 2. Dù là rèn sức mạnh, tập nhịp điệu hay sức bền, mỗi loại hình đều đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Tập luyện vào cùng một thời điểm mỗi ngày, dù là buổi sáng hay buổi tối, là cách tốt nhất để duy trì sự kiên trì. Mặc dù, mỗi thời điểm tập luyện đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng nên việc lựa chọn thời điểm tập sẽ tùy thuộc vào mục tiêu cá nhân muốn đạt được, phù hợp lịch trình dựa trên lối sống, khả năng duy trì sự kiên trì... Tất cả đều hướng đến mục tiêu biến một khởi đầu mới thành thói quen lành mạnh vì sức khỏe.