Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Thức ăn chế biến mềm, ít gia vị và dễ nuốt

Dù nhiệt miệng khiến bạn khó ăn uống hơn song vẫn cần đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, do vậy hãy chế biến thực phẩm mềm, dạng soup canh ít gia vị và dễ nuốt. Các thức ăn này sẽ giúp bệnh nhân ít cảm thấy đau xót khi ăn, do vậy dễ ăn uống và khỏe mạnh hơn.

Không nên bỏ bữa hoặc ăn qua loa khi bị nhiệt miệng, nhất là trẻ nhỏ, vì việc này càng khiến sức đề kháng suy giảm, trẻ dễ bị viêm nặng hơn và tái phát sau khi khỏi.

Ăn sữa chua

Trong sữa chua chứa rất nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, trong đó có lactobacillus acidophilus có khả năng kìm hãm các vi khuẩn có hại trong miệng, từ đó làm giảm viêm đau do loét miệng.

Nếu đang bị nhiệt miệng, bạn hãy ăn khoảng 225g sữa chua nguyên chất mỗi ngày, cảm giác mát dịu cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu, đỡ đau buốt hơn.

Sau khi chữa khỏi nhiệt miệng, vẫn nên duy trì ăn khoảng 60g sữa chua mỗi ngày để làm mát cơ thể, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa nhiệt miệng.

Trà xanh hoặc trà đen

Không thể bỏ qua các loại trà có tác dụng làm mát cơ thể, làm dịu đau viêm do nhiệt miệng và thanh nhiệt giải độc phòng ngừa bệnh tái phát.

Trong lá trà xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, dược chất có tác dụng đẩy nhanh tốc độ hồi phục tổn thương.

Do vậy, khi bị nhiệt miệng, hãy uống nước trà xanh cho đến khi không còn cảm giác đau và viêm loét. Sau đó, có thể duy trì uống hàng ngày để làm mát cơ thể, ngăn ngừa nhiệt miệng tái phát và cũng đem lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Bên cạnh trà xanh thì bạn có thể dùng trà đen để bổ sung chất tanin giúp giảm đau, giảm sưng viêm do nhiệt miệng.

Nếu bạn có thể uống được vị trà đen, hãy duy trì uống từ 500 - 750 ml mỗi ngày sẽ đem lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

Để khắc phục nhanh, hãy đắp túi trà đen ướt lên trực tiếp vết loét miệng trong 60 giây, thực hiện nhiều lần trong ngày để nhiệt miệng mau khỏi.

Ăn thực phẩm giàu sắt và khoáng chất khác

Cơ thể thiếu sắt và các khoáng chất khác như kẽm,… cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ miễn dịch suy giảm, từ đó dễ bị viêm loét miệng hơn. Các thực phẩm giàu sắt mà người bệnh có thể bổ sung bao gồm: Thịt gà, trứng, súp lơ xanh…

Uống nước rau má

Theo Y học cổ truyền, nước rau má có tác dụng giải nhiệt, thải độc rất tốt cho cơ thể và vì thế cũng làm dịu và nhanh khỏi bệnh nhiệt miệng.

Bệnh nhân bị nhiệt miệng có thể uống nước rau má trong vài ngày, cảm giác đau xót sẽ biến mất.

Hoạt chất tốt đem lại tác dụng này cho rau má là hoạt chất Triterpenoids có tác dụng đẩy nhanh quá trình tự làm lành vết loét, ngăn ngừa nhiệt miệng.

