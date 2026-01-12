Mắc hai loại ung thư đường tiêu hóa

Ngày 10/1, đại diện Bệnh viện 19-8 Bộ công an, nhận định đây là tình huống lâm sàng ít gặp, mức độ phức tạp cao, đòi hỏi chẩn đoán chính xác và chiến lược điều trị toàn diện.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, gầy sút cân và mệt mỏi. Kết quả nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh xác định người bệnh có hai khối u ác tính nguyên phát độc lập tại dạ dày và đại tràng, không phải tổn thương di căn.

Trước tính chất phức tạp, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, phẫu thuật và tiên lượng lâu dài cho người bệnh. Ê kíp phẫu thuật cắt triệt căn hai khối u, kết hợp nạo vét hạch, bảo tồn chức năng tiêu hóa cho bệnh nhân.

Hậu phẫu, sức khỏe người bệnh ổn định.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Tổ chức Ung thư Thế giới (Globacan 2020), mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm hơn 17.000 người ung thư dạ dày, 14.000 người ung thư đại tràng. Số bệnh nhân ung thư phát hiện sớm rất ít, đa phần phát hiện muộn. Ở nhóm người dưới 40 tuổi, tỷ lệ mắc ung thư đại tràng gần 30%, thường xuất phát từ các tổn thương polyp và u tuyến. Đối với ung thư dạ dày, yếu tố gia đình, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là những nguyên nhân quan trọng gây bệnh.

Nhiều loại ung thư chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Các nghiên cứu cho thấy nhiều yếu tố phối hợp gây nên như lối sống, môi trường, thói quen, tuổi tác, di truyền, nhất là với ung thư đường tiêu hóa. Hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, lạm dụng chất kích thích cũng là yếu tố nguy cơ khiến tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng nhiều.

Các bác sĩ khuyến cáo ung thư đường tiêu hóa thường tiến triển âm thầm, dễ bỏ sót ở giai đoạn sớm. Khám sức khỏe định kỳ, nội soi tiêu hóa khi có triệu chứng bất thường là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.