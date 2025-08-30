5 lợi ích sức khỏe từ thói quen nhai lá ổi buổi sáng

Ổi không chỉ là loại quả ngon, giàu dinh dưỡng mà lá ổi cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong lá và quả ổi chứa nhiều sắt, vitamin C, vitamin A cùng các khoáng chất cần thiết, đặc biệt hữu ích trong mùa đông, thay đổi thời tiết… khi cơ thể dễ suy giảm miễn dịch. Thói quen nhai lá ổi tươi vào buổi sáng, khoảng 3 lần mỗi tuần, có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol, giảm lượng đường trong máu, thậm chí giúp duy trì cân nặng hợp lý…

1. Một số lợi ích nổi bật của việc nhai lá ổi khi bụng đói

1.1 Nhai lá ổi giúp giảm rối loạn tiêu hóa và axit dạ dày

Nhai lá ổi khi bụng đói có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa nhờ chứa các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột.

Thói quen này hỗ trợ giảm tiêu chảy cũng như một số rối loạn tiêu hóa thường gặp. Ngoài ra, nhai lá ổi hoặc uống trà lá ổi còn có tác dụng làm giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu và hạn chế khí tích tụ trong dạ dày.

Rửa sạch lá ổi, ngâm nước muối loãng 5–10 phút trước khi dùng.

1.2 Kiểm soát lượng đường trong máu

Theo y học cổ truyền Ayurveda (Ấn Độ), việc nhai lá ổi thường xuyên có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu, nhờ khả năng cải thiện độ nhạy insulin và điều hòa chuyển hóa đường trong cơ thể.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận rằng các hoạt chất trong lá ổi có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhờ đó mang lại lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường type 2.

1.3 Hỗ trợ giảm cân

Nhai lá ổi hoặc uống trà lá ổi có thể trở thành một phần trong chế độ giảm cân lành mạnh. Các hợp chất trong lá ổi giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ đó, cơ thể có thể đốt cháy calo hiệu quả hơn và duy trì cân nặng hợp lý.

1.4 Tăng cường hệ miễn dịch

Nhai lá ổi thường xuyên có thể giúp nâng cao sức đề kháng, đặc biệt hữu ích cho những người có hệ miễn dịch yếu hoặc hay ốm vặt. Nhờ chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, lá ổi có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa viêm họng, đau răng, viêm phế quản và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.

1.5 Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Các hợp chất thực vật trong lá ổi, đặc biệt là nhóm flavonoid, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy flavonoid có thể giúp giảm mức cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL – còn gọi là "cholesterol xấu"), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Việc bổ sung lá ổi vào chế độ ăn uống, thông qua nhai trực tiếp hoặc pha trà, có thể góp phần duy trì trái tim khỏe mạnh.

2. Tác dụng phụ tiềm ẩn của lá ổi

- Gây táo bón: Lá ổi có tính chát nhờ chứa nhiều tanin. Nếu dùng quá nhiều (nhai trực tiếp hoặc uống trà đậm đặc) có thể làm chậm nhu động ruột, dẫn đến táo bón.

- Kích ứng dạ dày: Một số người có dạ dày nhạy cảm có thể thấy khó chịu, đầy bụng hoặc đau bụng khi uống trà lá ổi đặc hoặc nhai lá tươi khi bụng quá đói.

- Tương tác thuốc: Lá ổi có khả năng làm giảm đường huyết, nên người đang dùng thuốc tiểu đường hoặc thuốc huyết áp cần thận trọng, tránh tình trạng hạ đường huyết hoặc huyết áp quá mức.

- Ảnh hưởng phụ nữ mang thai và cho con bú: Hiện chưa có đủ nghiên cứu về độ an toàn khi phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú sử dụng lá ổi với liều lượng lớn. Do đó, nhóm này nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Dị ứng hiếm gặp: Một số người có thể bị dị ứng với các hợp chất trong lá ổi, gây ngứa, nổi mẩn hoặc khó chịu ở miệng, họng.