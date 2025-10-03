4 thói quen buổi sáng giúp gan, thận khỏe

Thận, gan hoạt động liên tục để lọc và loại bỏ độc tố, tạp chất có hại tích tụ do các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống và lối sống khỏi cơ thể. Dù các cơ quan như thận, gan có khả năng thải độc tự nhiên nhưng theo thời gian, dưới sự tác động của nhiều yếu tố có thể khiến chúng bị quá tải. Do đó, bổ sung một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể giảm gánh nặng, hỗ trợ chức năng tối ưu đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 4 thói quen nên duy trì mỗi sáng để hỗ trợ quá trình giải độc thận, gan.

Uống nước chanh ấm

Thực phẩm mà bạn tiêu thụ vào buổi sáng hỗ trợ hoặc cản trở quá trình thải độc theo nhiều cách khác nhau. Bắt đầu ngày mới với một cốc nước chanh ấm là thói quen lành mạnh vì chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp đào thải độc tố đồng thời tăng chức năng gan. Uống nước chanh vào đầu ngày còn có lợi cho thận bằng cách tăng cường hydrat hóa, bổ sung axit citric có đặc tính giải độc, lọc máu, loại bỏ chất thải tốt hơn. Người có vấn đề tiêu hóa nên uống nước chanh sau bữa sáng để tránh kích ứng.

Thực hành yoga

Tập yoga, nhất là một số tư thế như bài tập thở, tư thế ngồi xoắn (Ardha Matsyendrasana) và cúi người về phía trước (Paschimottanasana) cũng góp phần đáng kể vào quá trình giải độc các cơ quan, nhờ đó loại bỏ tạp chất hiệu quả hơn. Những tư thế này có tác dụng kích thích lưu lượng máu, tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. Tập yoga cũng cải thiện chức năng của gan, thận bằng cách giảm căng thẳng và tăng cường tuần hoàn máu.

Tư thế ngồi vặn xoắn: Duỗi thẳng hai chân ra phía trước, gập chân phải, đặt bàn chân lên phía ngoài của đùi trái. Gập chân trái, đặt bàn chân phẳng ở phía bên phải của đầu gối phải. Hít vào, ấn xương hông xuống, kéo dài cột sống. Thở ra, xoay toàn thân trên sang phải, vòng tay trái qua đầu gối phải. Khi thở ra, nhẹ nhàng xoay người trở lại tư thế ban đầu, duỗi thẳng chân. Thực hiện tương tự với bên kia.

Ngồi gập người về phía trước: Ngồi thẳng lưng trên thảm, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Hít vào đưa hai tay lên cao, vươn dài cột sống. Thở ra gập người về phía trước, cố gắng dùng hai tay nắm lấy cẳng chân. Hít thở sâu và đều, cảm nhận sự kéo giãn thân trên, duy trì tư thế trong 30 giây đến một phút. Hít vào trở lại vị trí ngồi.

Tắm bằng bàn chải mềm

Tắm vào buổi sáng không chỉ tăng tỉnh táo mà còn giúp cơ thể đào thải độc tố. Sử dụng bàn chải mềm để chà xát nhẹ nhàng lên da trong khi tắm có thể kích thích hệ bạch huyết - yếu tố quan trọng để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Phương pháp này gọi là chải khô, đặc biệt hiệu quả khi thực hiện trước khi tắm nước ấm. Nó giúp tẩy tế bào chết, cải thiện tuần hoàn máu đồng thời thúc đẩy quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Uống nước ép rau củ tươi

Rau củ có thể hỗ trợ quá trình giải độc gan, thận tự nhiên, bảo vệ khỏi stress oxy hóa. Củ dền, cà rốt và rau bina đặc biệt có lợi vì chúng chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho chức năng gan, làm sạch thận tự nhiên. Thêm thói quen này vào buổi sáng để các cơ quan trong cơ thể tăng cường quá trình giải độc ngay từ đầu ngày.