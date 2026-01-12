Ăn tôm đông lạnh liệu có bị “mất chất”?

Tôm đông lạnh có còn giàu dinh dưỡng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tôm được cấp đông đúng quy trình vẫn giữ được phần lớn dưỡng chất. Trong quá trình đông lạnh và rã đông, một số vitamin nhóm B (như B1, B6, B12) có thể hao hụt nhẹ. Tuy nhiên, protein, omega-3 cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, selen hầu như không bị phá hủy.

Giá trị dinh dưỡng và hương vị của tôm đông lạnh phụ thuộc nhiều vào phương pháp cấp đông.

Đông lạnh nhanh (IQF), bảo quản ở -18°C hoặc thấp hơn: Đây là phương pháp hiện đại, giúp giữ nguyên cấu trúc tế bào, hạn chế mất nước và bảo toàn dưỡng chất cũng như độ ngọt tự nhiên của tôm.

Đông lạnh chậm hoặc rã đông nhiều lần: Tôm dễ bị mất nước, biến đổi cấu trúc protein, khiến thịt mềm nhũn, kém ngon và giá trị dinh dưỡng giảm sút.

Tôm đông lạnh vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu được cấp đông, bảo quản và chế biến đúng cách

Thành phần dinh dưỡng trong tôm đông lạnh

Trong 100g tôm đông lạnh đạt chất lượng, trung bình cung cấp khoảng:

Năng lượng: 99 kcal; Protein: 20-24g, giàu axit amin thiết yếu; Chất béo: 0,3-1g, chủ yếu là omega-3; Carbohydrate: rất thấp; Cholesterol: 150-190mg; Canxi: 30-50mg; Phốt pho: khoảng 200mg; Kali: khoảng 250mg; Vitamin B12: khoảng 1,5µg; Vitamin E: khoảng 1mg; Selen: khoảng 40µg.

Hàm lượng dinh dưỡng có thể thay đổi tùy theo thời gian lưu trữ, nhiệt độ bảo quản và cách rã đông. Tôm bị rã đông - đông lại nhiều lần không chỉ giảm chất lượng thịt mà còn làm hao hụt dưỡng chất.

Những rủi ro tiềm ẩn khi ăn tôm đông lạnh

Bên cạnh ưu điểm tiện lợi, tôm đông lạnh cũng tiềm ẩn một số nguy cơ nếu không được sử dụng đúng cách.

Nguy cơ nhiễm khuẩn: Vi khuẩn như Salmonella, Listeria hay Vibrio không phát triển ở nhiệt độ đông sâu nhưng có thể tồn tại và tăng sinh nhanh khi tôm bị rã đông không đúng cách hoặc bảo quản gián đoạn. Ngộ độc thực phẩm có thể gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng và sốt.

Giảm giá trị dinh dưỡng: So với tôm tươi, tôm đông lạnh có thể bị hao hụt một phần vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, nếu bảo quản kéo dài hoặc chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian lâu.

Nguy cơ nhiễm hóa chất, phụ gia: Một số sản phẩm có thể chứa chất giữ nước, chất bảo quản hoặc phụ gia nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Việc sử dụng các chất này vượt mức cho phép có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiêu thụ lâu dài.

Lưu ý khi mua và sử dụng tôm đông lạnh

Để đảm bảo an toàn và giữ trọn giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng cần lưu ý:

Chọn tôm còn nguyên vẹn, không bầm dập, không có dấu hiệu rã đông nhiều lần; Kiểm tra kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng; Ưu tiên sản phẩm từ nguồn uy tín, được bảo quản lạnh liên tục; Bảo quản tôm ngay ở nhiệt độ -18°C hoặc thấp hơn sau khi mua; Chế biến tôm ngay sau khi rã đông, tránh để lâu.

Rã đông tôm đông lạnh đúng cách

Rã đông đúng phương pháp giúp hạn chế mất dưỡng chất và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Rã đông trong ngăn mát tủ lạnh: Cho tôm vào hộp hoặc túi kín, để ở ngăn mát từ 6-12 giờ. Cách này giúp tôm rã đông từ từ, giữ được cấu trúc thịt.

Rã đông bằng nước lạnh: Đặt tôm trong túi kín, ngâm vào nước lạnh 15-30 phút, thay nước nếu cần. Không dùng nước nóng vì dễ làm tôm chín sớm và mất chất.

Rã đông bằng lò vi sóng: Chỉ dùng khi cần gấp, quay trong thời gian ngắn và kiểm tra thường xuyên để tránh tôm bị chín cục bộ.

Không rã đông ở nhiệt độ phòng: Môi trường ấm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh, làm giảm chất lượng và độ an toàn của thực phẩm.

Nhìn chung, tôm đông lạnh vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu được cấp đông, bảo quản và chế biến đúng cách. Việc lựa chọn sản phẩm chất lượng và sử dụng an toàn sẽ giúp người tiêu dùng tận dụng tối đa lợi ích từ loại thực phẩm tiện lợi này.