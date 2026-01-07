4 món ăn bài thuốc tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ trong mùa lạnh

Theo Y học cổ truyền, sức đề kháng được thể hiện qua chính khí và vệ khí, trong khi ở trẻ nhỏ thường yếu do tạng phủ chưa hoàn thiện. Để tăng sức đề kháng, cha mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và môi trường sống cho trẻ. Điều này giúp trẻ phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa và nhiễm trùng tái phát.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng cho trẻ, nhất là khi thời tiết lạnh. Các món ăn có tác dụng kiện tỳ, dưỡng phế giúp tăng cường chính khí và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Bên cạnh lựa chọn thực phẩm, cha mẹ cần chú ý phương pháp chế biến, hạn chế nướng, quay, chiên để tránh làm biến đổi và thất thoát dưỡng chất. Nên ưu tiên các cách nấu như hầm hoặc chưng cách thủy nhằm giữ trọn giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Ngọc trúc hầm thịt vịt và sa sâm có tác dụng bổ dưỡng, thanh nhiệt, giúp tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa lạnh.

Dưới đây là một số món ăn, bài thuốc giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ vào mùa lạnh:

1. Vịt hầm ngọc trúc sa sâm giúp tăng sức đề kháng cho trẻ

Thành phần: Sa sâm 30 gam, ngọc trúc 30 gam, vịt 1 con.

Cách chế biến: Vịt làm sạch lông, bỏ ruột, chặt thành miếng nhỏ; cho vịt, ngọc trúc, sa sâm vào nồi đất, thêm nước vừa đủ, để lửa nhỏ hầm khoảng 1 giờ, nêm gia vị vừa miệng.

Tác dụng: Bổ dưỡng, thanh nhiệt, sinh tân dịch, phù hợp cho trẻ thể hư nhiệt hoặc suy nhược.

Lưu ý: Không phù hợp với trẻ tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy.

Hạt sen kết hợp với thịt heo nạc, bách hợp có tác dụng dưỡng âm, giúp ngủ ngon.

2. Thịt heo nạc hầm bách hợp, hạt sen

Thành phần: Bách hợp 30 gam, hạt sen 30 gam, thịt heo nạc 200 gam.

Cách chế biến: Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước vừa đủ, hầm chín, nêm gia vị vừa miệng; ăn cả cái và nước canh.

Tác dụng: Dưỡng âm, giúp ngủ ngon, bổ tỳ, ích phế, phù hợp cho trẻ suy nhược, ngủ kém, cơ thể hư yếu.

Hạt dẻ, thịt heo nạc nấu canh bổ tỳ, tăng cường tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

3. Canh thịt heo nạc hạt dẻ

Thành phần: Hạt dẻ 250 gam, thịt heo nạc 200 gam.

Cách chế biến: Thịt heo rửa sạch, thái nhỏ, cho vào nồi cùng hạt dẻ, thêm nước vừa đủ; hầm đến khi hạt dẻ chín mềm, nêm muối, bột ngọt vừa miệng; dùng như món ăn hàng ngày.

Tác dụng: Bổ tỳ, tăng cường tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Đương quy kết hợp với thịt gà, táo đỏ, nhãn nhục có tác dụng bổ huyết, tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa lạnh.

4. Gà chưng quy táo

Thành phần: Thịt gà 100 gam, đương quy 12 gam, táo đỏ 10 lát, nhãn nhục 20 gam.

Cách chế biến: Cho tất cả nguyên liệu vào bát, thêm nước vừa đủ, chưng cách thủy khoảng 30–45 phút.

Tác dụng: Bổ huyết, dưỡng cơ thể và tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ.

Chính khí đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và giúp cơ thể đối phó với các tác nhân gây bệnh, đặc biệt trong mùa dịch bệnh và cúm mùa. Để duy trì và tăng cường chính khí, trẻ cần có lối sống lành mạnh, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý cùng các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Một cơ thể có chính khí vững vàng sẽ giúp phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe lâu dài.