3 lợi ích bất ngờ của tinh dịch đối với sức khỏe phụ nữ

Tinh dịch thực hiện chức năng quan trọng nhất là sinh sản. Tuy nhiên, đằng sau vai trò sinh học căn bản đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tinh dịch còn có những tác động có lợi và có hại đan xen đối với sức khỏe con người.

Việc hiểu rõ hơn về tinh dịch giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn trong việc bảo vệ sức khỏe tình dục và nâng cao chất lượng cuộc sống.

1. Những lợi ích bất ngờ của tinh dịch đối với sức khỏe phụ nữ

Tinh dịch liên quan đến sức khỏe vì thế không nên lơ là các biện pháp an toàn.

Dù vai trò chính xác vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu nhưng nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra những tác động tích cực của tinh dịch trong việc phòng và hỗ trợ điều trị một số tình trạng bệnh lý:

Tác dụng chống trầm cảm: Một nghiên cứu cho thấy những người quan hệ tình dục không dùng bao cao su có ít triệu chứng trầm cảm hơn. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng âm đạo có khả năng hấp thụ một số thành phần trong tinh dịch (như hormone testosterone, estrogen và prostaglandins). Những chất này sau khi đi vào máu có tác dụng cải thiện tâm trạng và giảm ý định tự tử.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy các thành phần trong tinh dịch có khả năng ngăn ngừa và chống lại tế bào ung thư vú.

Ngăn ngừa tiền sản giật: Tiếp xúc với tinh dịch của bạn đời trước và trong giai đoạn đầu thai kỳ được cho là giúp cơ thể phụ nữ quen với các kháng nguyên lạ, từ đó giảm nguy cơ mắc chứng tăng huyết áp thai kỳ (tiền sản giật).

2. Tinh dịch và nguy cơ lây truyền các bệnh tình dục

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng, tinh dịch lại là một trong số những con đường chính lây truyền các bệnh nhiễm trùng đường tình dục nhanh nhất.

2.1. HIV và viêm gan

HIV/AIDS: Virus HIV tồn tại đậm đặc trong tinh dịch. Nó tấn công hệ miễn dịch, biến những nhiễm trùng thông thường thành mối đe dọa tính mạng. AIDS là giai đoạn muộn của quá trình nhiễm HIV, khi hệ miễn dịch đã suy yếu nghiêm trọng. Người bệnh lúc này thường mắc các bệnh nhiễm trùng nặng hoặc các bệnh lý ác tính hiếm gặp ở người khỏe mạnh.

Viêm gan B và C: Đây là những "sát thủ" thầm lặng tấn công gan. Virus lây lan qua tiếp xúc tình dục và có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

2.2. Lậu và giang mai

Bệnh lậu: Gây nóng rát khi đi tiểu và chảy mủ. Nếu không điều trị, vi khuẩn lậu gây viêm vùng chậu ở phụ nữ, dẫn đến vô sinh, sảy thai hoặc mang thai ngoài tử cung. Ở nam giới, nó có thể gây tắc ống dẫn tinh và vô sinh.

Giang mai: Xâm nhập qua da hoặc niêm mạc, tạo ra các vết loét không đau (săng giang mai) nhưng cực kỳ nguy hiểm vì virus sẽ đi thẳng vào máu, tấn công tim và hệ thần kinh trung ương.

2.3. Chlamydia và các loại viêm nhiễm khác

Chlamydia: Có triệu chứng rất giống bệnh lậu nhưng thường diễn biến âm thầm hơn. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm vòi trứng và vô sinh ở nữ giới.

Mụn rộp sinh dục (Herpes): Gây ra các mụn nước đau rát, tái đi tái lại nhiều lần, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người bệnh.

Sùi mào gà (HPV): Do virus Human Papillomavirus gây ra. Dù một số chủng có thể tự khỏi, nhưng các chủng nguy cơ cao chính là thủ phạm gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

3. Tinh dịch có thể gây viêm âm đạo lây truyền qua đường tình dục

Nhiều phụ nữ lầm tưởng viêm nhiễm vùng kín chỉ do vệ sinh kém nhưng thực tế tinh dịch và quan hệ tình dục không an toàn đóng vai trò lớn trong việc lây lan:

Viêm âm đạo do trùng roi (Trichomoniasis): Gây ngứa ngáy và tiết dịch có mùi hôi.

Viêm âm đạo do vi khuẩn và nấm men: Sự thay đổi pH khi tinh dịch xâm nhập có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại bùng phát.

4. Lời khuyên của bác sĩ

Để tận dụng những lợi ích và hạn chế tối đa rủi ro từ tinh dịch, các cặp đôi cần lưu ý:

Vai trò của bao cao su: Đây là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất chống lại các bệnh lây truyền qua dường tình dục và HIV. Nếu chưa sẵn sàng có con hoặc chưa chắc chắn về tình trạng sức khỏe của bạn đời, bao cao su là lựa chọn không thể thay thế.

Khám sức khỏe định kỳ: Cả nam và nữ nên thực hiện xét nghiệm bệnh lây truyền qua dường tình dục ít nhất mỗi năm một lần hoặc trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới không dùng biện pháp bảo vệ.

Lắng nghe cơ thể: Nếu có các dấu hiệu như tiểu buốt, dịch tiết bất thường hoặc nổi mụn lạ ở vùng kín, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa.

Chung thủy: Xây dựng mối quan hệ một vợ một chồng giúp giảm thiểu gần như tuyệt đối các nguy cơ lây nhiễm từ tinh dịch.