Nghiên cứu mới tiết lộ tinh trùng 'khoẻ nhất' vào mùa hè

Theo NY Post, các nhà khoa học thuộc ba trường đại học tại Anh, Canada và Đan Mạch đã phân tích mẫu tinh dịch thu thập trong giai đoạn 2018-2024 từ hơn 15.000 nam giới đăng ký hiến tinh trùng tại các phòng khám của Cryos International ở Đan Mạch và Florida (Mỹ).

Nhóm nghiên cứu sau đó đánh giá ba tiêu chí trong suốt 12 tháng của năm, gồm: thể tích tinh dịch, mật độ tinh trùng và khả năng di động của tinh trùng - tức khả năng bơi và tự di chuyển về phía trước của chúng.

Tuy sự thay đổi theo mùa dường như không ảnh hưởng đến tổng mật độ tinh trùng và thể tích tinh dịch, song tác động lại thể hiện rõ ở tốc độ di chuyển của tinh trùng.

Tại hai khu vực có điều kiện khí hậu khác biệt rõ rệt - Bắc Âu và miền Nam nước Mỹ - số lượng tinh trùng có tốc độ di chuyển nhanh đạt mức cao nhất vào tháng 6 và 7, trong khi giảm xuống thấp nhất vào tháng 12 và 1.

Ảnh: Adobe Stock

Allan Pacey, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết rõ ràng không chỉ riêng nhiệt độ mùa hè là nguyên nhân lý giải sự chênh lệch này.

"Chúng tôi thực sự ấn tượng trước việc mô hình biến động theo mùa lại tương đồng đến vậy ở hai vùng khí hậu hoàn toàn khác nhau", ông nói. "Ngay cả tại Florida, nơi nhiệt độ duy trì ở mức ấm áp quanh năm, khả năng di động của tinh trùng vẫn đạt đỉnh vào mùa hè và giảm xuống vào mùa đông. Điều này cho thấy chỉ riêng nhiệt độ môi trường khó có thể lý giải những thay đổi này".

Phát hiện trên cho thấy một số yếu tố lối sống, chẳng hạn mức độ tiếp xúc với ánh sáng ban ngày hoặc những biến đổi môi trường khác, có thể đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng tinh trùng hơn so với nhận định trước đây.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu không hoàn toàn phù hợp với quan niệm phổ biến lâu nay về khả năng thụ thai và sinh nở. Nhiều trang blog về làm mẹ và chăm sóc trẻ em thường cho rằng mùa thu và mùa đông là thời điểm lý tưởng nhất để thụ thai.

Các tác giả của nghiên cứu mới này cũng thừa nhận phần lớn các công trình trước đây "ghi nhận khả năng di động của tinh trùng đạt đỉnh vào những tháng lạnh", đồng thời lưu ý "sự khác biệt về quy mô mẫu nghiên cứu, phương pháp thực hiện hoặc điều kiện khí hậu địa phương" có thể đã góp phần tạo ra những kết quả trái ngược.

Pacey cho rằng trong thời gian tới, yếu tố mùa vụ cần được tính đến khi đánh giá chất lượng tinh dịch. Theo ông, các trung tâm hỗ trợ sinh sản có thể sẽ xem xét mô hình biến động theo mùa để đưa ra phương án điều trị phù hợp hơn cho những cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh: "Những phát hiện này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về sức khỏe sinh sản nam giới và có thể góp phần cải thiện kết quả điều trị hiếm muộn".