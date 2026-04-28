Bạn đang có sức khỏe tốt nếu thức dậy với những dấu hiệu này

Thức dậy không chóng mặt

Hiếm khi bị chóng mặt, choáng váng hay cảm giác mọi thứ quay cuồng khi tỉnh dậy buổi sáng là tín hiệu cho thấy bạn có khả năng điều hòa huyết áp, tưới máu não tốt và hệ tim mạch - não bộ đang ở trạng thái khá ổn định. Theo Tạp chí Tim mạch Trung Quốc, những người bị tăng huyết áp và bệnh tim mạch - mạch máu não mạn tính có nguy cơ chóng mặt vào buổi sáng cao hơn khoảng 37,2% so với người bình thường. Họ cũng dễ xảy ra các biến cố cấp tính như đột tử vào sáng sớm.

Ở người khỏe mạnh, vào buổi sáng hệ thần kinh giao cảm hoạt động trở lại, mạch máu có độ đàn hồi tốt, quá trình điều chỉnh lưu lượng máu diễn ra ổn định, vì vậy dù có thay đổi tư thế nhanh cũng không dễ bị choáng. Nếu bạn luôn "tỉnh táo ngay khi thức dậy", không cần vịn tường hay mất thăng bằng, điều đó cho thấy tuần hoàn máu não và chức năng bơm máu của tim đang hoạt động tốt.

Ảnh: The Stuff of Success

Thức dậy không đau cứng khớp

Khi vừa ngủ dậy, nếu tay chân vận động bình thường, không có cảm giác cứng khớp hay "cứng người" vào buổi sáng, đây là một dấu hiệu sức khỏe tích cực. Ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và các bệnh tự miễn, tình trạng cứng khớp buổi sáng thường xuất hiện rõ, kéo dài trên 30 phút có thể gợi ý tình trạng viêm chưa được kiểm soát.

Theo Hướng dẫn lâm sàng bệnh thấp khớp Trung Quốc (2023), những người không có biểu hiện sưng hoặc cứng khớp khi thức dậy có mức phản ứng viêm toàn thân thấp hơn khoảng 20-28% so với nhóm đối chứng. Ở nhóm này, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như viêm khớp dạng thấp cũng thấp hơn tương ứng.

Đi đại tiện đều đặn

Nhiều người trung niên và cao tuổi có thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng sau khi thức dậy. Việc đại tiện tự nhiên, dễ dàng vào buổi sáng thường phản ánh nhu động ruột tốt, nội tiết ổn định và quá trình chuyển hóa diễn ra trơn tru.

Theo cẩm nang Khuyến nghị từ chuyên gia nhằm quản lý táo bón mạn tính (2022), nhóm người cao tuổi có thói quen đại tiện vào buổi sáng có tỷ lệ táo bón dưới 15%, trong khi ở cùng nhóm tuổi có thể lên tới khoảng 28%. Việc đi tiêu đều đặn cũng góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư đại tràng, trĩ và biến chứng của bệnh tiểu đường. Phân khuôn, không đau bụng, không có máu là những tiêu chí quan trọng phản ánh sức khỏe đường ruột tốt.

Bình tĩnh và tràn đầy năng lượng

Nhiều người thường bỏ qua yếu tố tinh thần, nhưng người khỏe mạnh khi thức dậy sẽ không xuất hiện cảm giác bồn chồn, khó chịu hay buồn bã một cách vô cớ. Trạng thái cảm xúc ổn định phản ánh hệ thần kinh tự chủ hoạt động tốt và não bộ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng lo âu hay trầm cảm kéo dài.

Theo Báo cáo sức khỏe tâm lý người trung niên và cao tuổi Trung Quốc, trong khảo sát 2.000 người, nhóm có tâm trạng tốt vào buổi sáng ghi nhận tỷ lệ tự đánh giá chất lượng giấc ngủ tốt đạt 73,6%, cao hơn rõ rệt so với nhóm dễ lo âu (42,8%).

Nếu buổi sáng bạn thức dậy với tâm thế nhẹ nhàng, không áp lực, không buồn bực và có thể chủ động lên kế hoạch cho ngày mới, điều đó cho thấy nhịp tiết hormone như melatonin và cortisol đang hoạt động ổn định, hệ thần kinh phối hợp tốt - yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong đánh giá sức khỏe.

Miệng không có mùi hôi

Biểu hiện này thường bị nhiều người xem nhẹ. Ở người khỏe mạnh, khi thức dậy vào buổi sáng, hệ vi khuẩn trong khoang miệng tương đối cân bằng nên hơi thở chỉ nhẹ hoặc gần như không có mùi rõ rệt.

Ngược lại, tình trạng hôi miệng buổi sáng có thể liên quan đến trào ngược dạ dày, viêm dạ dày mạn tính, bệnh gan mật hoặc kiểm soát đường huyết kém, khiến sản phẩm phân hủy của vi khuẩn tăng lên và gây mùi khó chịu.

Các nghiên cứu nha khoa cũng cho thấy hôi miệng kéo dài vào buổi sáng có liên quan đến bệnh tiêu hóa mạn tính, tiểu đường type 2 và viêm nha chu. Nếu buổi sáng thức dậy không có mùi bất thường rõ rệt, nhìn chung phản ánh hệ tiêu hóa hoạt động ổn định và vệ sinh răng miệng được duy trì tốt.