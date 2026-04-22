4 nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe tinh trùng

1. Thực phẩm trong chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi cho sức khỏe tinh trùng

Nghiên cứu cho thấy nam giới tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải có chất lượng tinh trùng tốt hơn vì chế độ ăn này ưu tiên thực phẩm nguyên chất và hạn chế đồ ăn chế biến sẵn.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, khi đánh giá vai trò của chế độ ăn Địa Trung Hải và thực phẩm siêu chế biến đối với các thông số về tinh trùng, các nhà nghiên cứu ở Italia đã chứng minh việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải có tác động tích cực trực tiếp đến các quần thể tế bào khác nhau của ống sinh tinh do thành phần của nó giàu acid béo không bão hòa đa và các nguyên tố oligo. Chế độ ăn này cũng giúp tăng cường độ nhạy cảm của tinh hoàn với hormone kích thích nang trứng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào thực phẩm nguyên chất như: rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt, dầu ô liu, cá và các loại thảo mộc. Dầu ô liu được khuyến nghị là chất béo bổ sung chính thay thế các loại dầu và chất béo khác.

2. Bổ sung các loại hạt giàu chất béo omega-3

Các loại hạt (óc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt lanh, hạt bí ngô...) là nguồn cung cấp acid béo omega-3, vitamin và khoáng chất có lợi cho cấu tạo và hoạt động của tinh trùng.

Omega-3 giúp cải thiện cấu trúc màng tế bào tinh trùng. Vitamin E, magie, selen và kẽm trong các loại hạt giúp chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng khỏi tổn thương và cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ chức năng cương dương.

3. Ăn nhiều rau quả hơn

Việc tăng cường rau quả giàu chất chống oxy hóa trong chế độ ăn hằng ngày mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh trùng.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan đã phát hiện mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt chế biến thường xuyên với tỷ lệ thụ tinh thấp hơn trong khi ăn nhiều rau quả sẽ tốt cho sức khỏe tinh trùng hơn.

Nghiên cứu cho thấy, những người có chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều: cá, thịt gà, trái cây và rau có số lượng tinh trùng cao hơn so với những người ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán, đồ uống và món tráng miệng có đường.

4. Bổ sung đủ thực phẩm giàu kẽm

Kẽm rất quan trọng trong quá trình sản xuất tinh trùng và khả năng tình dục ở nam giới. Thiếu hụt kẽm ở nam giới có thể dẫn tới giảm lượng tinh trùng và tần suất tình dục.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, nguồn thực phẩm giàu kẽm bao gồm: thịt đỏ, các sản phẩm từ sữa, hải sản, gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu...

Tuy nhiên, so với thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì sản phẩm từ động vật là nguồn cung cấp kẽm tốt nhất vì khả dụng sinh học của kẽm (phần kẽm được cơ thể giữ lại và sử dụng) cao trong các loại thực phẩm như thịt động vật và hải sản.

Để cải thiện chất lượng tinh trùng, nam giới cần chú ý thực hiện lối sống khoa học và có chế độ dinh dưỡng hợp lý: Ưu tiên thực phẩm lành mạnh giàu chất chống oxy hóa, omega-3, kẽm...; Bỏ thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia, chất kích thích và tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu hay kim loại nặng; Rèn luyện thể chất thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và tránh các yếu tố gây nóng vùng bẹn bìu như mặc quần bó, ngồi lâu hoặc tắm nước nóng quá nhiều...