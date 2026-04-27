Đột quỵ ở tuổi 25 sau chuỗi ngày thức khuya và ăn nhậu triền miên

Minh làm trong lĩnh vực marketing AI và công nghệ ở Hà Nội, môi trường đòi hỏi cường độ cao, nhiều áp lực và các mối quan hệ xã hội dày đặc. Cuộc sống của anh dần trượt vào guồng quay quen thuộc của nhiều người trẻ, ăn nhanh, ngủ muộn, làm việc xuyên đêm và coi đó là “bình thường”.

“Có những ngày tôi thức đến 3-4h sáng, vừa làm việc vừa dùng điện thoại, máy tính liên tục. Tôi nghĩ cơ thể sẽ thích nghi, vì xung quanh ai cũng sống như vậy”, Minh kể.

Chế độ ăn uống của anh cũng thiếu kiểm soát, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, nước ngọt thay nước lọc. Dù cân nặng từng chạm ngưỡng gần 100 kg và đã được cảnh báo, Minh vẫn chủ quan vì cho rằng “còn nhiều người béo hơn mình vẫn khỏe”.

Những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện từ sớm nhưng bị bỏ qua. Minh thường xuyên đau đầu, mất ngủ kéo dài, song anh chỉ nghĩ đó là hệ quả của công việc căng thẳng. “Tôi không biết đó có thể là dấu hiệu nguy cơ, lại còn trẻ nên càng chủ quan, không đi khám”, anh nói.

Minh nhập viện với thể trạng béo phì. (Ảnh: NVCC)

Song song với đó là thói quen sử dụng rượu bia và thuốc lá. Mỗi tuần, Minh tham gia 3-4 buổi nhậu, phần vì công việc, phần vì giao lưu bạn bè. Nước ngọt và đồ uống đóng chai trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi ngày.

Biến cố xảy ra trong một lần vận động thể thao vào buổi tối muộn. Minh đột ngột đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu và nằm liệt giường 28 ngày tại Bệnh viện Bạch Mai.

“Khi đó tôi gần như không thể tự chủ cơ thể. Những ngày nằm viện là quãng thời gian khó khăn nhất”, anh nhớ lại.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện Minh có dị dạng mạch máu bẩm sinh trong não, yếu tố nguy cơ tiềm ẩn mà trước đó anh không hề biết. Khi kết hợp với lối sống thiếu lành mạnh, thức khuya kéo dài và vận động quá sức vào ban đêm, nguy cơ bùng phát đột quỵ tăng cao.

Hành trình phục hồi không dễ dàng. Sau giai đoạn nằm viện, Minh bước vào quá trình tập luyện, phục hồi chức năng với nhiều cảm xúc đan xen. Có thời điểm anh gần như muốn buông xuôi.

Chính sự đồng hành của gia đình và bạn bé giúp Minh dần lấy lại tinh thần. Sau thời gian kiên trì, anh hồi phục hoàn toàn cả vận động lẫn nhận thức.

Biến cố khiến Minh thay đổi toàn bộ lối sống. Anh bắt đầu ăn uống điều độ, hạn chế tối đa rượu bia, bỏ thói quen thức khuya, duy trì vận động và ngủ đủ giấc. Sau 2 năm luyện tập Minh đã phục hồi 100% về não bộ và chân tay.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại đến từ chính công việc. “Ở tuổi này, các mối quan hệ làm ăn rất quan trọng. Nhiều cuộc hẹn không thể từ chối, nên việc kiêng rượu bia đôi khi rất khó”, anh chia sẻ.

Khác với trước đây, Minh hiện coi việc khám sức khỏe định kỳ là bắt buộc. Anh học cách lắng nghe cơ thể, chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất thay vì bỏ qua như trước.

“Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ không sống buông thả như vậy. Ba điều tôi sẽ thay đổi là không thức khuya, không uống rượu bia thường xuyên và không hút thuốc”, Minh nói.

Sau 2 năm luyện tập Minh đã phục hồi 100% về não bộ và chân tay. (Ảnh: NVCC)

Từ trải nghiệm của mình, anh cho rằng sự chủ quan của người trẻ với sức khỏe là điều nguy hiểm nhất. “Tôi từng nghĩ còn trẻ thì không thể bị bệnh. Nhưng thực tế, chỉ cần một chút lơ là, cái giá phải trả có thể rất lớn”, anh nói.