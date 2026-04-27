Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Thoát liệt do đột quỵ nhờ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.M.S (79 tuổi, TP.HCM), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường – hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ. Khi nhập viện, bệnh nhân yếu liệt nửa người, nói đớ.

Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành chụp CT não, xác định nhồi máu não và chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết. Nhờ can thiệp đúng thời điểm, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn, không còn yếu liệt, giao tiếp bình thường.

Cũng trong ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân V.H.D (53 tuổi). Trong lúc làm việc, người bệnh đột ngột chóng mặt, xây xẩm và được chuyển viện chỉ trong vòng một giờ từ khi khởi phát triệu chứng. Kết quả chụp MRI cho thấy nhồi máu não vùng cầu não, kèm hẹp động mạch cảnh và có túi phình nhỏ.

Sau điều trị tiêu sợi huyết, tình trạng cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, không còn chóng mặt, sức cơ trở lại bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ để phòng nguy cơ vỡ túi phình.

Trường hợp thứ ba là chị N.T.H (43 tuổi, Tây Ninh), có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị đều đặn. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng tê yếu nửa người phải, huyết áp lên tới 220/120 mmHg. Nhờ được đưa đến viện kịp thời, chị được điều trị tiêu sợi huyết và phục hồi hoàn toàn, không còn triệu chứng yếu liệt hay chóng mặt.

“Chìa khóa vàng” trong điều trị đột quỵ cấp

Theo các bác sĩ, yếu tố quan trọng giúp cả ba bệnh nhân hồi phục là được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng” và áp dụng kịp thời phương pháp tiêu sợi huyết. Đây là kỹ thuật giúp làm tan cục máu đông, tái thông mạch máu não, từ đó giảm nguy cơ tử vong và tàn phế.

Thuốc tiêu sợi huyết phát huy hiệu quả tốt nhất trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Trong một số trường hợp đặc biệt, cửa sổ điều trị có thể mở rộng, nhưng nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là “càng sớm càng tốt” vì mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

Trước đây, khi chưa có phương pháp này, nhiều bệnh nhân đột quỵ phải đối mặt với di chứng nặng nề như liệt nửa người, méo miệng, nói ngọng, thậm chí tử vong. Việc ứng dụng tiêu sợi huyết đã mở ra cơ hội phục hồi gần như hoàn toàn nếu được điều trị đúng thời điểm.

Cảnh báo đột quỵ đang trẻ hóa

Các chuyên gia cảnh báo đột quỵ không còn là bệnh của riêng người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cần kiểm soát tốt để phòng ngừa nguy cơ.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sớm của đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nói đớ, chóng mặt. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để được xử trí kịp thời, tránh bỏ lỡ “giờ vàng” quyết định sự sống còn và khả năng hồi phục.