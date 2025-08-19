Cận cảnh xe 7 chỗ VinFast Green Limo tại đại lý

Limo Green là dòng xe MPV 7 chỗ đầu tiên của hãng xe nội địa, được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với hàng ghế thứ 3 và không gian chứa đồ rộng rãi. Xe có kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm, thoải mái cho 7 người ngồi.

Limo Green đã có mặt tại các đại lý

Limo Green sử dụng hệ dẫn động cầu trước với 3 chế độ lái gồm Eco, Comfort và Sport. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch, phanh đĩa 4 bánh với đĩa thông gió phía trước và đĩa tiêu chuẩn phía sau. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết giúp xe vận hành ổn định.

Toàn bộ hệ thống đèn ngoại thất sử dụng công nghệ LED, bao gồm đèn trước, đèn hậu, đèn phanh trên cao và đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn pha có tính năng điều chỉnh độ cao góc chiếu. Gương chiếu hậu chỉnh điện, trong khi gạt mưa và cốp xe đóng mở cơ.

Khoang nội thất có điều hòa tự động một vùng, cửa gió cho cả ba hàng ghế và tính năng lọc không khí. Màn hình trung tâm kích thước 10,1 inch, hỗ trợ FM, Bluetooth, USB, kết nối với hệ thống 4 loa. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, toàn bộ ghế đều bọc nỉ.

Xe được trang bị cần số dạng núm xoay, gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình trung tâm 10,1 inch hiện đại, hỗ trợ các kết nối Wi-Fi hotspot, USB, mang đến trải nghiệm giải trí tiện nghi, không gián đoạn. Về vận hành, VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại 280Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết, cho khả năng vận hành mạnh mẽ cả trong đô thị và trên đường trường.

Khối pin LFP được trang bị cho xe có dung lượng khả dụng 60,13 kWh, cho khả năng di chuyển lên tới 450km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa 80 kW.

Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…

Công nghệ thông minh trên Limo Green được tối giản để giảm giá thành, nhưng vẫn có khả năng tự chẩn đoán lỗi, cập nhật phần mềm từ xa và thanh toán phí sạc pin qua mã QR trên điện thoại. Tuy nhiên, công nghệ trợ lý giọng nói đã bị loại bỏ.