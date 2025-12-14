Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross hụt hơi trước VinFast Limo Green

Bước vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu mua ô tô phục vụ dịp Tết Nguyên đán đang tăng mạnh. Với lợi thế về giá bán dễ tiếp cận, tính linh hoạt và đa dụng, nhóm xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ đang trở thành một trong những phân khúc được người tiêu dùng Việt ưa chuộng nhất.

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV nhận sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 10 năm nay, nhóm xe gia đình cỡ nhỏ đã bán ra tổng cộng 5.799 xe, tăng 1.200 xe (tương đương khoảng 26%) so với tháng trước. Đặc biệt, nếu tính cả doanh số của VinFast Limo Green, tổng lượng ô tô thuộc nhóm này đạt 9.159 xe và trở thành phân khúc đóng góp thị phần lớn nhất trên thị trường.

Trong cuộc đua doanh số nội bộ, Mitsubishi Xpander vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Số liệu từ VAMA cho thấy trong tháng 10, mẫu xe này đã bán ra 2.644 xe, tăng gần 900 xe (tương đương gần 48%) so với tháng 9, từ đó giúp Xpander giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc và nới rộng khoảng cách với đối thủ Toyota Veloz Cross. Mẫu MPV của Toyota chỉ đạt doanh số 817 xe trong tháng 10, một mức tăng không đáng kể.

Tương tự, mẫu Innova của Toyota cũng không ghi nhận nhiều đột phá với chỉ 754 xe được bán ra. Trong khi đó, Honda BR-V vẫn tăng trưởng ấn tượng với 449 xe, nhưng các mẫu xe khác như KIA Carens, Hyundai Stargazer, và Toyota Avanza chủ yếu duy trì doanh số hoặc chỉ tăng trưởng nhẹ.

VinFast Limo Green gây khó cho Mitsubishi Xpander.

Đáng chú ý, mặc dù mới ra mắt khoảng 3 tháng nhưng VinFast Limo Green đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong tháng 10, mẫu MPV của VinFast đã bán ra gần 4.160 xe, vượt qua doanh số của Mitsubishi Xpander. Tính từ đầu năm 2025, doanh số của VinFast Limo Green cũng vượt qua Toyota Veloz Cross và chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Theo các chuyên gia, tuy Mitsubishi Xpander có khả năng giữ vững ngôi vương phân khúc trong năm nay, nhưng nếu VinFast Limo Green tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, cuộc đua doanh số trong nhóm xe gia đình cỡ nhỏ sẽ trở nên khó đoán cho hãng xe Nhật. Mitsubishi Xpander vẫn có lợi thế về kiểu dáng và giá bán, nhưng VinFast Limo Green lại được hưởng lợi từ thương hiệu nội địa, xe thuần điện và nhiều ưu đãi hấp dẫn hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số trong thời gian tới.