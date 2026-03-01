Ducati Panigale V2 S 2026 giá 759 triệu đồng

Đơn vị phân phối thương hiệu Ducati tại Việt Nam vừa giới thiệu Panigale V2 S 2026 ra thị trường. Xe nhập Thái Lan và S là phiên bản cao nhất của dòng Panigale V2. Định vị trên Panigale V2 là dòng superbike Panigale V4.

So với bản tiền nhiệm, Ducati tinh chỉnh khá nhiều về thiết kế. Đèn pha LED và dải định vị được vuốt gọn hơn. Tay lái đặt cao hơn so với bản cũ nhằm giảm lực tì xuống cổ tay và dễ xoay trở hơn.

Đèn hậu cũng có thiết kế mới. Ống xả đôi đặt dưới yên, chi tiết gắn liền với những chiếc superbike của Ducati trong quá khứ, nay trở lại trên Panigale.

Ở bản S, Ducati Panigale V2 trang bị giảm xóc trước/sau đều của Ohlins. Phanh đĩa kép bánh trước và đĩa đơn bánh sau. Hai bánh chung vành 17 inch.

Bộ khung chính và phụ của Panigale đều từ nhôm đúc. Trọng lượng thô khoảng 176 kg, nhẹ hơn 17 kg so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phần động cơ cũng đóng góp phần "giảm cân" khi dung tích hạ từ 955 phân khối xuống 890 phân khối, nặng khoảng 54,4 kg.

Mẫu xe Ducati đi kèm màn hình tốc độ TFT 5 inch, giao diện thay đổi theo hướng dễ đọc thông số hơn. Màn hình này tùy biến 3 kiểu hiển thị khác nhau theo từng chế độ lái như Road, Road Pro hay Track. Đồng thời tự động điều chỉnh độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh.

Ducati Panigale V2 S mới dường như đánh dấu triết lý sản phẩm thay đổi trên những chiếc sportbike tầm trung của hãng Italy. Không quá tập trung vào hiệu suất vận hành trên đường đua như bản cũ, Panigale V2 giờ đây nhẹ hơn, công suất động cơ giảm xuống. Hãng muốn Panigale V2 nói chung, ngoài những buổi chạy track, còn cung cấp khả năng di chuyển trên phố thoải mái hơn trước.

Động cơ sử dụng trên Ducati Panigale V2 S 2026 loại 2 xi-lanh, công suất 120 mã lực, mô-men xoắn 93,3 Nm. So với đời trước có dung tích động cơ lớn hơn, công suất bản mới giảm khoảng 35 mã lực, sức kéo giảm 10,7 Nm. Tỷ lệ công suất/trọng lượng của mẫu xe đời cũ là 1:1,24, ở Panigale V2 S mới là 1:1,46.

Trên Panigale V2 S, Ducati trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ như hệ thống đo lường quán tính 6 trục, kiểm soát lực kéo, kiểm soát bánh xe, ABS trong cua, sang số nhanh Quick Shift thế hệ 2.0.

Giá bán của Ducati Panigale V2 S 2026 là 759 triệu đồng. Với tầm giá hơn 700 triệu đồng, người Việt có các lựa chọn khác như Kawasaki ZX-10R giá 729 triệu, Aprilia RSV4 giá 765 triệu đồng. Hai mẫu ZX-10R và RSV4 có động cơ dung tích lớn hơn Panigale V2.