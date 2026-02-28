Toyota Cruiser FJ chốt lịch ra mắt thị trường Đông Nam Á

Toyota Land Cruiser FJ dự kiến ra mắt Việt Nam giữa năm 2026 với giá khoảng 1,6-1,8 tỷ đồng, định vị thấp hơn Prado và hướng tới phân khúc SUV địa hình cỡ nhỏ. Theo thông tin từ đại lý, Toyota Land Cruiser FJ có thể được giới thiệu tại Việt Nam vào khoảng tháng 6-7.

Mức giá dự kiến dưới 2 tỷ đồng, tạo khoảng cách đáng kể so với Prado và hướng tới nhóm khách hàng yêu thích SUV địa hình. Nguồn tin từ đại lý cho biết Toyota Land Cruiser FJ nhiều khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn giữa năm nay. Dù chưa mở nhận đặt cọc chính thức, mức giá dự kiến được đưa ra khoảng 1,6 đến 1,8 tỷ đồng.

Thiết kế của xe và cấu hình hướng đến nhóm SUV địa hình cỡ nhỏ.

Trước đó, truyền thông quốc tế cũng đề cập việc Land Cruiser FJ sẽ ra mắt tại Thái Lan với giá khoảng 1,1 đến 1,3 triệu Baht, tương đương khoảng 923 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Nếu mức giá dự kiến tại Việt Nam được giữ nguyên, mẫu xe này sẽ thấp hơn đáng kể so với Land Cruiser Prado, tạo khoảng cách giá rõ ràng giữa hai sản phẩm.

Land Cruiser FJ được định vị là mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ với ngôn ngữ thiết kế hình hộp đặc trưng, mang nhiều nét tương đồng với các mẫu Land Cruiser truyền thống. Cách tiếp cận này nhằm duy trì hình ảnh dòng xe địa hình trong khi mở rộng nhóm khách hàng nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Theo thông tin ban đầu, xe sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.

Nếu xe về Việt Nam sẽ gây ra tác động tới phân khúc SUV địa hình tại Việt Nam.

Một số đại lý cho rằng trong giai đoạn đầu, nguồn cung có thể hạn chế, dẫn đến khả năng xuất hiện tình trạng chênh lệch giá bán so với mức niêm yết. Thực tế trước đây, khi Land Cruiser Prado thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam năm 2025, mẫu xe này từng ghi nhận mức chênh lệch hơn 350 triệu đồng nhưng vẫn có nhu cầu cao.

Việc Land Cruiser FJ có mức giá dự kiến dưới 2 tỷ đồng và mang phong cách thiết kế tương đồng với Prado được nhận định sẽ tạo sức hút nhất định đối với nhóm khách hàng yêu thích xe địa hình. Nếu ra mắt đúng kế hoạch, Land Cruiser FJ có thể mang đến lựa chọn mới trong phân khúc SUV địa hình cỡ nhỏ, đặc biệt với nhóm người dùng muốn tiếp cận dòng Land Cruiser ở mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, thông tin về thời điểm ra mắt và giá bán chính thức vẫn cần chờ xác nhận từ nhà phân phối.