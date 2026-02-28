4 lỗi lái xe ở Việt Nam thường xem nhẹ nhưng CSGT đang phạt rất nghiêm

Không ít người điều khiển ô tô, xe máy vẫn giữ những thói quen tưởng như vô hại khi cầm lái, nhưng theo quy định mới, các hành vi này lại bị liệt vào nhóm vi phạm nguy hiểm và có thể phải đối diện với mức phạt khá cao từ phía CSGT.

Dưới đây là một số thói quen vẫn bị cánh tài xế xem nhẹ, cần được điều chỉnh:

1. Đeo tai nghe khi đi xe máy

Tình trạng người đi xe máy đeo tai nghe khi đi trên đường khá phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ và nhóm xe ôm công nghệ. Nhiều người cho rằng việc đeo một bên tai hoặc dùng loại tai nghe chống ồn thông minh không ảnh hưởng nhiều, bởi họ chỉ nghe cuộc gọi hoặc nghe nhạc nhẹ.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về an toàn giao thông cho thấy việc bịt một phần thính giác làm giảm khả năng tiếp nhận âm thanh cảnh báo tới 40-60%, bao gồm tiếng còi, tiếng phanh và động cơ, hay đặc biệt là tín hiệu từ CSGT. Hậu quả là phản xạ xử lý tình huống bị chậm đi vài phần giây, khoảng thời gian đủ để gây ra va chạm trong môi trường giao thông đông đúc.

Tình trạng người đi xe máy đeo tai nghe khi đi trên đường khá phổ biến. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Điểm c khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành quy định, người lái xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy không được thực hiện hành vi: sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Với hành vi này, người điều khiển xe có thể bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

2. Ô tô chở quá số người quy định

Trước đây, nhiều tài xế vẫn quen với quy định cho phép “nới” thêm 1–2 người trên ô tô con tùy loại xe, đặc biệt khi chở trẻ nhỏ hoặc đi quãng ngắn. Chính thói quen này khiến không ít người chủ quan nghĩ rằng chở thêm một vài người “không sao”, nhất là trong các chuyến đi gia đình, chúc Tết hay du xuân.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP bãi bỏ hoàn toàn quy định cho phép chở quá số người, đồng nghĩa với việc ô tô con không được chở vượt bất kỳ vị trí nào, bao gồm cả trẻ em. Đây chính là điểm nhiều tài xế dễ nhầm lẫn và bị CSGT xử phạt khi nghĩ “trẻ em tính nửa suất” hoặc “ngồi chung ghế không tính là quá tải”.

Với việc chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 400-600 nghìn đồng theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Từ 1/1/2025, việc chở quá dù chỉ 1 trẻ em trên ô tô cũng có thể bị phạt. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

3. Hành khách ngồi phía sau không thắt dây an toàn

Ở Việt Nam, thắt dây an toàn hàng ghế sau vẫn bị nhiều người xem nhẹ, chủ yếu do tâm lý chủ quan và nhận thức sai lầm rằng “ngồi sau thì an toàn”.

Thực tế, các thử nghiệm va chạm (crash test) cho thấy hành khách ngồi sau không thắt dây có thể bị hất văng về phía trước khi xảy ra phanh gấp hoặc đâm trực diện. Trong nhiều trường hợp, chính người ngồi sau trở thành “vật thể bay”, gây chấn thương nặng cho cả tài xế và hành khách ngồi trước.

Ngoài ra, rất nhiều vụ tai nạn ghi nhận hành khách phía sau bị văng khỏi xe khi xảy ra lật, lao xuống vực hoặc va chạm mạnh. Điều này chủ yếu xuất phát từ thói quen cũ: đi taxi, xe gia đình hay xe dịch vụ đều ít ai yêu cầu thắt dây.

Với Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cả tài xế và hành khách đều chịu chế tài nếu người ngồi sau có dây an toàn nhưng không sử dụng. Mức xử phạt tăng cao nhằm thay đổi hành vi – tương tự nhiều quốc gia nơi thắt dây hàng ghế sau là bắt buộc tuyệt đối. Việc siết chặt này sẽ góp phần giảm thiểu thương vong trong hàng loạt kịch bản tai nạn vốn trước đây bị xem nhẹ.

Việc bế trẻ em khi đi ô tô có thể bị phạt theo quy định mới. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

4. Để trẻ em ngồi ghế trước trên ô tô

Việc cho trẻ em ngồi ghế trước vẫn rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt trong các chuyến đi ngắn khi phụ huynh muốn quan sát trẻ thuận tiện hoặc chiều ý trẻ nhỏ. Không ít cha mẹ còn để trẻ đứng lên, ngồi thò đầu ra cửa sổ, hoặc ngồi trong lòng người lớn.

Thực tế, vị trí ghế trước là nơi nguy hiểm nhất đối với trẻ trong mọi kịch bản va chạm. Hệ thống túi khí được thiết kế cho người lớn, khi bung với tốc độ 200-300 km/h có thể gây chấn thương nặng hoặc tử vong cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ dưới 10 tuổi hoặc có vóc dáng nhỏ.

Hiện tượng này diễn ra chủ yếu vì phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ “đi đoạn ngắn, chạy chậm” thì không nguy hiểm. Nhưng thống kê tai nạn cho thấy phần lớn va chạm nghiêm trọng đều xảy ra ở tốc độ thấp hoặc trong đô thị, nơi rủi ro đâm ngang, tông đuôi hoặc phanh gấp luôn hiện hữu.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã bổ sung chế tài mạnh nhằm thay đổi thói quen này, buộc trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1m35 phải ngồi ghế sau (trừ xe chỉ có 1 hàng ghế) và sử dụng ghế an toàn phù hợp. Mức phạt áp dụng từ 1/7/2026 với lỗi này là 800 nghìn đến 1 triệu đồng.