Ducati DesertX 2026: Bản nâng cấp “nặng ký” cho dân mê off-road

Ducati DesertX 2026 được hãng xe Ý tinh chỉnh toàn diện, tập trung vào việc nâng cao năng lực vận hành địa hình đồng thời tối ưu độ bền và khả năng bảo dưỡng. Ở thế hệ mới, mẫu adventure thiên hướng off-road này tiếp tục giữ vai trò là chiếc xe địa hình chuyên sâu nhất trong dải sản phẩm adventure của Ducati, bên cạnh Multistrada V2, và vẫn trung thành với triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ Cagiva Elefant từng chinh chiến Dakar.

Trọng tâm của bản nâng cấp nằm ở nền tảng khung gầm và hệ truyền động. DesertX 2026 sử dụng động cơ V2 thế hệ mới dung tích 890 cc, cấu hình hai xi-lanh V-twin, bốn van mỗi xi-lanh. Đây là khối V-twin bốn van nhẹ nhất mà Ducati từng sản xuất. Động cơ đạt công suất 110 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 92 Nm tại 7.000 vòng/phút, trong đó 70% mô-men xoắn đã sẵn sàng ngay từ 3.000 vòng/phút. Đường cong mô-men xoắn được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên dải tua thấp và trung bình, phù hợp đặc thù vận hành địa hình, nơi khả năng kiểm soát lực kéo ở tốc độ thấp đóng vai trò then chốt.

Hộp số 6 cấp đi kèm hệ thống sang số nhanh Ducati Quick Shift 2.0 được thiết lập lại tỷ số truyền ngắn hơn ở bốn cấp số đầu, giúp xe vượt chướng ngại vật và kiểm soát lực kéo tốt hơn trên địa hình phức tạp. Ducati cũng kéo dài chu kỳ bảo dưỡng với khoảng kiểm tra khe hở xupap lên đến 45.000 km và thay dầu mỗi 15.000 km hoặc hai năm, phản ánh định hướng tăng tính thực dụng cho những hành trình dài ngày.

Khung monocoque mới tiếp tục sử dụng động cơ như một phần tử chịu lực, đồng thời tích hợp chức năng hộp gió nhằm tối ưu hóa độ gọn và tăng độ cứng xoắn tổng thể. Thiết kế này không chỉ cải thiện phản hồi tay lái mà còn cho phép bố trí lại hộp gió theo hướng dễ tiếp cận hơn, giúp việc tháo lắp và vệ sinh lọc gió sau mỗi chuyến đi off-road trở nên thuận tiện.

Hệ thống treo giữ vai trò then chốt trong định vị sản phẩm. Phía trước là phuộc KYB hành trình ngược đường kính 46 mm, điều chỉnh hoàn toàn với thiết lập độc lập cho từng ống, hành trình 230 mm. Phía sau là giảm xóc đơn KYB có bình dầu rời, điều chỉnh đầy đủ và hỗ trợ chỉnh preload từ xa, hành trình 220 mm. Cấu hình bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch dạng nan hoa không săm, đi kèm lốp Pirelli Scorpion Rally Street kích thước 90/90 và 150/70, cho thấy DesertX vẫn duy trì cấu hình tiêu chuẩn của một mẫu adventure thiên về địa hình thực thụ.

Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa trước đường kính 205 mm mới, kết hợp cùng heo dầu Brembo M4.32 monobloc. Cùm phanh trước sử dụng tay phanh thiết kế lại, cải thiện độ tuyến tính và cảm giác kiểm soát khi phanh trên mặt đường có độ bám thấp. Kết cấu phanh cũng được tính toán để cho phép lắp chắn bùn trước cao mà không cần bộ chuyển đổi bổ sung, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế trong môi trường bùn đất.

Gói điện tử tiếp tục là điểm mạnh của DesertX. Xe được trang bị Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control và Engine Brake Control, tất cả đều có thể tinh chỉnh. Sáu chế độ lái bao gồm Sport, Touring, Urban, Wet cùng hai chế độ chuyên biệt Enduro và Rally được lập trình với thông số can thiệp khác nhau, tối ưu cho từng điều kiện vận hành từ đường nhựa đến địa hình chuyên sâu.

Bình xăng polymer dung tích 18 lít mới có thiết kế thon gọn và nhẹ hơn, giúp người lái dễ dàng dịch chuyển trọng lượng cơ thể khi điều khiển xe ở tư thế đứng. Việc bố trí nhiên liệu thấp hơn góp phần hạ trọng tâm, cải thiện độ ổn định và khả năng xoay trở ở tốc độ thấp. Các chi tiết bảo vệ tích hợp giúp hạn chế hư hại trong những tình huống ngã xe ở tốc độ thấp, vốn khó tránh khỏi khi chạy off-road.

Khoang lái được nâng cấp với màn hình TFT 5 inch độ phân giải 800 x 480, tích hợp hai cổng USB tiêu chuẩn. Hệ thống hiển thị cung cấp ba giao diện Road, Road Pro và Rally, tự động chuyển đổi giữa chế độ ngày và đêm. Trong đó, chế độ Rally đóng vai trò như một công cụ điều hướng với chức năng tripmaster, phục vụ các hành trình đường dài và thi đấu địa hình.

Chiều cao yên tiêu chuẩn ở mức 880 mm, phản ánh đặc tính khung gầm hành trình dài. Ducati cung cấp tùy chọn yên thấp và bộ hạ gầm giúp giảm chiều cao xuống 840 mm nhằm mở rộng nhóm khách hàng. Danh mục phụ kiện Ducati Performance cũng bao gồm bình xăng phụ và nhiều trang bị hỗ trợ hành trình dài, nhấn mạnh định hướng của DesertX 2026 như một mẫu adventure chuyên sâu, cân bằng giữa hiệu năng địa hình và tính ứng dụng thực tế.