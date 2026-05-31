Vừa mở bán tại Việt Nam, BYD Dolphin đã có thêm bản hybrid chạy tới 1.000 km

Thiết kế của BYD Dolphin G DM-i mang phong cách hiện đại với cụm đèn pha thanh mảnh, cửa hút gió chủ động cùng các khe dẫn gió tích hợp trên cản trước nhằm tối ưu tính khí động học. Xe được trang bị tay nắm cửa bán ẩn, bộ mâm sơn đen, cột D tối màu tạo hiệu ứng mui nổi, đồng thời sở hữu hệ thống camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

Biến thể mới nổi bật với màu sơn cam đặc trưng. Kích thước tổng thể dài 4.160 mm và rộng 1.825 mm, ngắn hơn 130 mm nhưng rộng hơn 55 mm so với mẫu Dolphin thuần điện đang được BYD phân phối tại châu Âu. Khoang nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, tích hợp màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi và logo chữ “G” xuất hiện trên tựa đầu ghế.

BYD hiện chưa công bố chi tiết hệ truyền động của Dolphin G DM-i. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe này sẽ sử dụng cấu hình tương tự Atto 2 DM-i với động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L công suất 97 mã lực kết hợp mô-tơ điện 194 mã lực, cho tổng công suất hệ thống khoảng 209 mã lực.

Nếu sử dụng chung nền tảng với Atto 2 DM-i, Dolphin G DM-i sẽ có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 7,8 kWh và 18 kWh. Phạm vi hoạt động thuần điện dự kiến dao động từ 40-90 km theo chuẩn WLTP, trong khi tổng quãng đường di chuyển kết hợp có thể đạt tới 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy và đổ đầy nhiên liệu.

Theo BYD, Dolphin G DM-i là mẫu xe đầu tiên được hãng phát triển riêng cho khách hàng châu Âu. Đây cũng có thể trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại nhà máy mới của BYD ở Szeged, Hungary, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của hãng xe Trung Quốc tại thị trường châu Âu.

Động thái ra mắt BYD Dolphin G DM-i diễn ra trong bối cảnh BYD đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để bù đắp sự suy giảm tại thị trường nội địa. Dữ liệu từ China EV DataTracker cho thấy hãng đã bán 149.606 xe tại Trung Quốc trong tháng 4/2026, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, doanh số toàn cầu vẫn đạt 314.100 xe nhờ xuất khẩu tăng mạnh lên 135.098 xe, tương đương mức tăng 70,8% so với cùng kỳ.

Dự kiến, BYD Dolphin G DM-i sẽ được công bố giá bán vào tháng 6 và bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ mùa thu năm nay.