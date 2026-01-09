BYD vượt Tesla, tái lập trật tự mới trên bản đồ xe điện toàn cầu

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh doanh số của Tesla sụt giảm mạnh, đặc biệt ở quý cuối năm, qua đó đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường BEV xét theo sản lượng cả năm.

Theo số liệu công bố, BYD đã bàn giao tổng cộng 2,26 triệu xe điện chạy pin trong năm 2025, tăng trưởng 28% so với năm trước. Trong khi đó, Tesla chỉ đạt khoảng 1,63–1,64 triệu xe, giảm gần 9% so với năm 2024 và là năm thứ hai liên tiếp doanh số đi xuống. Riêng quý IV/2025, Tesla giao hơn 418.000 xe, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ cũng như kỳ vọng của giới phân tích, kéo tụt kết quả kinh doanh cả năm.

Giới quan sát cho rằng Tesla đang chịu sức ép lớn từ nhiều phía, bao gồm việc Mỹ thu hẹp các chính sách ưu đãi dành cho xe điện, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng Trung Quốc và những tác động tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu sau các phát ngôn gây tranh cãi của CEO Elon Musk. Trong bối cảnh đà tăng trưởng toàn ngành xe điện chậm lại, việc phải liên tục giảm giá cũng khiến biên lợi nhuận của hãng xe Mỹ bị bào mòn.

Trái ngược với Tesla, BYD tiếp tục tận dụng lợi thế chuỗi cung ứng nội địa và danh mục sản phẩm đa dạng để mở rộng quy mô. Nếu tính cả xe hybrid sạc điện và các dòng xe thương mại, tổng doanh số của hãng trong năm 2025 đạt khoảng 4,55 triệu xe, bỏ xa Tesla – hãng vẫn trung thành hoàn toàn với xe thuần điện. Không chỉ tăng trưởng mạnh về sản lượng, BYD còn đẩy nhanh phổ cập các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, kể cả trên các mẫu xe giá thấp, qua đó gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dù mảng ô tô gặp khó, Tesla vẫn ghi nhận điểm sáng ở lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Trong quý IV/2025, hãng đạt sản lượng kỷ lục 14,2 GWh, nâng tổng cả năm lên 46,7 GWh, tăng mạnh so với năm 2024. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp sự hụt hơi của mảng xe điện – trụ cột tạo nên vị thế và danh tiếng của Tesla suốt nhiều năm qua.

Việc BYD chính thức vượt Tesla không chỉ là câu chuyện về con số bán hàng, mà còn phản ánh sự dịch chuyển rõ nét của cán cân quyền lực trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Khi các hãng xe phương Tây vẫn loay hoay với chi phí, chính sách và tốc độ chuyển đổi, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tận dụng tối đa lợi thế công nghệ và quy mô để từng bước tái định hình cuộc chơi xe điện trên phạm vi toàn thế giới.