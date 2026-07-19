Toyota Velozz Cross cũ đầy rẫy trên chợ mạng, giá siêu hời

Sau hơn 4 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross đã bước vào giai đoạn mất giá khá mạnh trên thị trường xe đã qua sử dụng. Khảo sát trên các sàn giao dịch xe cũ cho thấy lượng tin rao Veloz Cross xuất hiện dày đặc, trải đều từ xe đời 2022 đến 2025 với mức giá thấp hơn đáng kể so với xe mới, tạo cơ hội cho những người muốn sở hữu một mẫu MPV 7 chỗ của Toyota với chi phí tiết kiệm.

Hiện Toyota Veloz Cross mới được phân phối với 2 phiên bản CVT và CVT Top, giá niêm yết từ 638 - 660 triệu đồng, chưa tính chi phí lăn bánh. Trong khi đó, nhiều xe cũ chỉ sau vài năm sử dụng đã có giá dưới 500 triệu đồng.

Một số tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Khảo sát hàng trăm tin rao trên thị trường cho thấy, Toyota Veloz Cross đời 2022 đang có giá dao động chủ yếu từ khoảng 485 - 510 triệu đồng, tùy phiên bản, số Km đã đi và tình trạng xe. Mức giá này thấp hơn khoảng 150 - 180 triệu đồng so với mua xe mới cùng phiên bản hiện nay.

Chẳng hạn, một chiếc Toyota Veloz Cross 1.5 CVT sản xuất năm 2022 được rao bán tại TP.HCM với giá 490 triệu đồng. Hay một chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2022 khác tại TP.HCM có giá 489 triệu đồng, đã đi khoảng 58.000Km.

Như vậy, chỉ với chưa tới 500 triệu đồng, người mua đã có thể tiếp cận bản Top của Veloz Cross, trong khi đây từng là phiên bản có giá lăn bánh trên dưới 700 triệu đồng khi mới ra mắt.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Không chỉ xe đời đầu, các mẫu Toyota Veloz Cross sản xuất năm 2024 và 2025 cũng ghi nhận mức giảm khá nhanh. Như một chiếc Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2024 đã đi khoảng 35.000Km được chào bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (hiện là TP.HCM) với giá 535 triệu đồng. Trong khi đó, một chiếc Veloz Cross 1.5 CVT đời 2025 tại Hải Phòng có giá 540 triệu đồng.

Đáng chú ý, một chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT sản xuất năm 2025 mới chạy khoảng 16.000Km đang được rao bán với giá 585 triệu đồng. So với giá xe mới hiện nay, mức chênh lệch đã lên tới hơn 70 triệu đồng dù xe mới sử dụng chưa lâu.

Lượng xe rao bán khá lớn cũng khiến người mua có nhiều lựa chọn về màu sắc, phiên bản và số Odo. Phần lớn xe trong khảo sát có Odo từ 15.000 - 60.000Km, phù hợp với mức sử dụng của xe gia đình sau 2 - 4 năm.

Việc giá bán giảm nhanh giúp Toyota Veloz Cross trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ đáng cân nhắc trên thị trường xe cũ. Với ngân sách trên dưới 500 triệu đồng, người mua đã có thể lựa chọn nhiều xe đời 2022-2025, thậm chí tiếp cận cả phiên bản Top sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense, thay vì phải chi trên 700 triệu đồng để lăn bánh xe mới.