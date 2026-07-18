5 mẫu MPV bán chạy nhất tháng 6/2026, Innova Cross tăng hơn 128%

Theo báo cáo từ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 6/2026 toàn thị trường đạt doanh số 31.104 xe, tăng 4% so với tháng 5/2026 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại, giảm khoảng 7,94% so với tháng 5/2026 (19.503 xe). TC Group bán ra 3.746 xe, giảm khoảng 4,46%.

Ở phân khúc MPV, VinFast Limo Green tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 3.868 xe, bỏ xa phần còn lại. Bứt tốc lên ba hạng và xếp vị trí thứ 2 là Toyota Innova Cross với 1.670 xe, mức tăng trưởng gần 128% so với tháng 5/2026.

Mẫu MPV thuần điện VinFast VF MPV 7 đứng thứ ba với 1.437 xe. Việc hai mẫu MPV điện của VinFast đồng loạt góp mặt trong nhóm đầu cho thấy xu hướng dịch chuyển sang xe điện đang diễn ra rõ nét ngay cả ở phân khúc xe gia đình và xe dịch vụ.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Mitsubishi Xpander với doanh số 1.051 xe, giữ vững sức hút dù không còn duy trì khoảng cách lớn với các đối thủ mới. Toyota Veloz Cross khép lại Top 5 với 622 xe bán ra.

Có thể thất, bảng xếp hạng MPV bán chạy tháng 6/2026 cho thấy sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các mẫu MPV động cơ đốt trong truyền thống và các sản phẩm điện hóa, khi VinFast đang từng bước mở rộng thị phần nhờ dải sản phẩm mới cùng nhu cầu lớn từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vận tải.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 6/2026: