Đẹp ngút ngàn Triumph Speed Twin 1200 TFC, giới hạn chỉ 750 chiếc trên toàn cầu

Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng được công bố cho năm 2027, đồng thời đánh dấu sự trở lại của nhãn hiệu Triumph Factory Custom (TFC) trên nền tảng Speed Twin. Speed Twin 1200 TFC là mẫu xe thứ năm trong dòng Triumph Factory Custom, sau Thruxton TFC, Rocket 3 TFC và hai phiên bản Bobber TFC.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, dòng TFC luôn được định vị là những phiên bản sản xuất giới hạn với số lượng nhỏ, sử dụng các linh kiện cao cấp và quy trình hoàn thiện riêng. Mỗi chiếc Speed Twin 1200 TFC đều được khắc số thứ tự bằng laser trên chảng ba nhôm gia công CNC và đi kèm giấy chứng nhận chính hãng có chữ ký. Dự kiến chỉ có 750 chiếc trên toàn cầu.

Mẫu xe sử dụng động cơ Bonneville High Power dung tích 1.200 cc, xi-lanh đôi song song, làm mát bằng dung dịch, trục cam đơn SOHC, 8 van và thứ tự đánh lửa 270 độ. Động cơ có đường kính xi-lanh 97,6 mm, hành trình piston 80 mm cùng tỷ số nén 12,1:1, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực (77,2 kW) tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 4.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, ly hợp chống khóa bánh khi dồn số (slip-assist clutch), xích X-ring và hệ thống sang số nhanh Triumph Shift Assist tiêu chuẩn.

Hệ thống xả là điểm khác biệt đáng chú ý so với phiên bản RS. Xe được trang bị cặp ống xả Akrapovič bằng titan dạng megaphone với chụp ống xả bằng sợi carbon. Theo Triumph, cấu hình này vừa giảm trọng lượng vừa tạo âm thanh đặc trưng của động cơ hai xi-lanh song song sử dụng góc đánh lửa 270 độ. Trọng lượng khô của xe được công bố ở mức 214 kg.

Phần khung gầm là khu vực được nâng cấp nhiều nhất trên Speed Twin 1200 TFC. Phía trước là phuộc hành trình ngược Öhlins đường kính 43 mm với hành trình 120 mm, trong khi phía sau sử dụng cặp giảm xóc Öhlins bình dầu rời có hành trình 123 mm. Toàn bộ hệ thống treo đều có thể điều chỉnh tải trước, độ nén và độ hồi. Xe sử dụng ghi-đông clip-on, gác chân đặt lùi và chảng ba trên bằng nhôm gia công nhằm tạo tư thế lái mang phong cách café racer hơn so với Speed Twin 1200 RS.

Hệ thống phanh gồm cặp kẹp phanh Brembo Stylema M4.30 kết hợp cùm phanh trước hướng tâm, tay phanh MCS có thể điều chỉnh và hai đĩa phanh nổi đường kính 320 mm ở bánh trước. Xe được trang bị ABS khi vào cua, trong khi bộ vành đúc hợp kim 7 chấu đi kèm lốp Metzeler Racetec RR K3.

Speed Twin 1200 TFC được trang bị hệ thống ga điện tử Ride-by-Wire với ba chế độ lái gồm Sport, Road và Rain. Xe tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào cua, ABS khi vào cua và bộ sang số nhanh Triumph Shift Assist. Cụm đồng hồ kết hợp giữa LCD và màn hình TFT màu đặt trong cụm đồng hồ tròn truyền thống, điều khiển thông qua các nút bấm trên ghi-đông. Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB-C và hệ thống chiếu sáng LED hoàn toàn, bao gồm đèn pha tròn LED và đèn báo rẽ dạng bullet.

Về thiết kế, toàn bộ 750 chiếc Speed Twin 1200 TFC đều sử dụng màu sơn độc quyền Obsidian Gold với nền sơn đen ánh kim kết hợp các hạt kim loại màu vàng tạo hiệu ứng thay đổi theo điều kiện ánh sáng. Chắn bùn, ốp hông mang logo TFC và ốp gót chân đều được chế tạo bằng sợi carbon bóng. Các chi tiết hoàn thiện khác gồm xích truyền động màu vàng, ống phuộc anod hóa màu vàng, động cơ sơn đen, gương gắn đầu tay lái bằng nhôm gia công và yên đơn bọc da kết hợp vật liệu suede chống trượt với đường chỉ may hoàn thiện thủ công. Mỗi xe cũng được trang bị sẵn bạt phủ trong nhà và tấm phủ yên chống nước.

Tại thị trường Đức, Triumph Speed Twin 1200 TFC có giá bán 20.895 euro - khoảng 628 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.