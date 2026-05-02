BYD mang dàn xe mới đến triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026

Tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, BYD tiếp tục tận dụng “sân nhà” để giới thiệu loạt sản phẩm và công nghệ mới, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực xe năng lượng mới trên quy mô toàn cầu.

Ở kỳ triển lãm năm nay, hãng mang đến danh mục sản phẩm trải dài nhiều phân khúc, đồng thời quy tụ đầy đủ các thương hiệu thành viên gồm BYD, DENZA, FANGCHENG BAO và YANG WANG. Cách tiếp cận này cho thấy chiến lược phát triển đa tầng, từ xe phổ thông đến cao cấp và siêu sang.

Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, BYD tiếp tục tận dụng “sân nhà” để giới thiệu loạt sản phẩm và công nghệ mới.

Dải sản phẩm trưng bày gây chú ý với nhiều mẫu xe mới và concept nổi bật. Trong đó có OCEAN-V, mẫu xe gia đình định hướng di chuyển linh hoạt theo kiểu “cube”, SUV cỡ lớn SEALION 08, cùng loạt concept thiên về hiệu suất như FORMULA X. Bên cạnh đó, thương hiệu FANGCHENG BAO cũng giới thiệu hai mẫu sedan mới là FORMULA S và FORMULA SL, hướng đến nhóm khách hàng yêu cầu cá nhân hóa cao.

Ở phân khúc cao cấp, DENZA mang đến mẫu siêu xe DENZA Z với công suất vượt mốc 1.000 mã lực. Trong khi đó, YANGWANG trình làng phiên bản thương mại hoàn chỉnh đầu tiên của U9 Xtreme, biến thể hiệu suất cao của mẫu siêu xe điện vốn đã gây tiếng vang trước đó. Những sản phẩm này cho thấy BYD không chỉ dừng lại ở xe phổ thông mà đang mở rộng mạnh sang các phân khúc giá trị cao.

Dải sản phẩm trưng bày gây chú ý với nhiều mẫu xe mới và concept nổi bật.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, BYD còn đặt trọng tâm vào công nghệ nền tảng. Nổi bật tại gian trưng bày là hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging và pin Blade Battery thế hệ thứ hai. Đây được xem là những giải pháp then chốt nhằm rút ngắn thời gian sạc và nâng cao độ an toàn, qua đó giải quyết những rào cản lớn nhất của người dùng khi chuyển sang xe điện.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Stella Li – Phó Chủ tịch BYD cho biết, triển lãm lần này là cơ hội để hãng giới thiệu các bước tiến công nghệ cũng như định hướng phát triển dài hạn. Theo bà Li, việc phổ cập những công nghệ như sạc siêu nhanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy xu hướng di chuyển bền vững, đồng thời mở rộng tệp khách hàng toàn cầu cho các dòng xe mới của hãng.