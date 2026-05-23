BYD M6 có thêm tuỳ chọn PHEV và sắp ra mắt nhiều thị trường

Sau phiên bản thuần điện, BYD tiếp tục hâm nóng phân khúc xe gia đình khi hé lộ phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) mang tên M6 DM. Đây được xem là "vũ khí chiến lược" của hãng xe Trung Quốc nhằm chinh phục những khách hàng còn e ngại xe điện trong bối cảnh chi phí nhiên liệu ngày càng đắt đỏ.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên BYD M6 DM nằm ở phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, gợi nhớ đến người tiền nhiệm e6 nhưng có thiết kế mở rộng hơn để tối ưu khả năng làm mát cho động cơ xăng. Cản trước được tái thiết kế với hốc gió hai bên tạo hình chữ L thể thao, ôm trọn cụm đèn pha LED đa thấu kính và dải đèn định vị ban ngày quen thuộc.

BYD M6 DM được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid Dual Mode (DM) thế hệ mới nhất.

Để tăng thêm vẻ cứng cáp và đa dụng, BYD đã bổ sung các tấm ốp nhựa đen quanh vòm bánh xe và thân xe, kết hợp cùng ốp cản sau màu bạc giả cánh khuếch tán theo phong cách SUV. Logo "Cross" xuất hiện ở đuôi xe cho thấy đây có thể là một phiên bản lai crossover đặc biệt, bên cạnh cấu hình tiêu chuẩn vốn sở hữu thiết kế thanh lịch và tối giản hơn.

Diện mạo của mẫu MPV này được hoàn thiện nhờ bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế tuabin cánh quạt bắt mắt, đi kèm các chi tiết sơn đen bóng ở gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá. Mặc dù BYD chưa công bố ảnh nội thất chính thức, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên từ trang tin AutonetMagz cho thấy khoang cabin của mẫu MPV 7 chỗ này đã có một số tinh chỉnh đáng chú ý.

BYD M6 DM nằm ở phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn.

Cần số truyền thống ở bệ trung tâm đã được chuyển lên cột vô-lăng để tối ưu không gian. Phía sau vô-lăng, cụm đồng hồ cơ truyền thống được thay thế bằng màn hình kỹ thuật số hoàn chỉnh. Đặc biệt, màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch dường như đã bị loại bỏ tính năng xoay 90 độ đặc trưng của BYD để cố định theo chiều ngang.

Tương tự "người anh em" Sealion 5 DM-i, BYD M6 DM được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid Dual Mode (DM) thế hệ thứ 5 mới nhất của hãng. Trái tim của hệ thống này là khối động cơ xăng i4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 99 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm.

Động cơ này kết hợp với hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) và một mô-tơ điện. Dù BYD chưa công bố thông số chi tiết của mô-tơ điện, nhiều khả năng xe sẽ dùng chung loại có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm từ các dòng xe cùng nền tảng, cho tổng công suất kết hợp đạt 210 mã lực.

So với phiên bản thuần điện (EV) mạnh nhất, bản hybrid M6 DM nhỉnh hơn 6 mã lực nhưng lại kém tới 100Nm về lực kéo. Do đó, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của xe bị kéo dài thêm 0,5 giây, chạm mốc 9,1 giây. Điểm ăn tiền nhất trên mẫu xe này chính là mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, lên tới 1,53 lít/100km. Xe vẫn sử dụng công nghệ pin LFP Blade độc quyền của BYD, tuy nhiên dung lượng pin và phạm vi hoạt động thuần điện cụ thể vẫn được giữ kín.

Khoang cabin của mẫu MPV 7 chỗ này đã có một số tinh chỉnh đáng chú ý.

Hiện tại, giá bán và thời điểm phân phối chính thức của BYD M6 DM tại thị trường Indonesia vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc đã bắt đầu mở các chương trình lái thử cho khách hàng tại đảo quốc này, báo hiệu ngày ra mắt chính thức không còn xa.

Sau Indonesia, nhiều khả năng mẫu MPV hybrid chiến lược này cũng sẽ sớm được cân nhắc đưa về các thị trường Đông Nam Á khác, bao gồm cả Malaysia và Việt Nam, để đối đầu với các đối thủ trong phân khúc xe gia đình.