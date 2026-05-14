Sạc xe điện nhanh hơn cả đổ xăng, nhưng pin BYD phải đánh đổi điều gì?

Một thử nghiệm thực tế về công nghệ sạc nhanh Megawatt của BYD đã ghi nhận nhiệt độ pin lên tới 74°C trong quá trình sạc. Nhiệt độ này không chỉ đủ để nướng chín một con gà tây mà còn vượt xa mức an toàn tối đa 63°C mà Trung Quốc khuyến nghị cho các cell pin lithium sắt photphat (LFP).

BYD đã gây ấn tượng với công nghệ sạc nhanh cho xe điện.

Được thực hiện bởi một blogger chuyên về ô tô và phát trực tiếp qua ChinaEVHome, thử nghiệm trên đã dấy lên lo ngại về khả năng nhiệt lượng sinh ra từ quá trình sạc siêu nhanh có thể làm giảm tuổi thọ pin trong thời gian dài.

Trong điều kiện lái xe và sạc bình thường, các cell pin xe điện thường hoạt động ở nhiệt độ từ 20°C đến 30°C. Hầu hết các xe đều có cơ chế cảnh báo quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 60°C. Nhiệt độ cao ghi nhận trong thử nghiệm đã gây áp lực lên lớp giao diện điện phân rắn (SEI), một lớp bảo vệ giúp tách biệt chất điện phân khỏi cực dương, đồng thời cho phép các ion lithium di chuyển.

Các chuyên gia cho biết lớp SEI có thể bắt đầu phân hủy khi nhiệt độ vượt quá khoảng 72°C, điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu việc tiếp xúc liên tục với nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình hao mòn pin hay không.

Bài toán khó về nhiệt độ pin

Theo các nguồn tin, BYD đã chuẩn bị cho sự giám sát chặt chẽ này. Khi ra mắt pin Blade thế hệ thứ hai, các giám đốc điều hành của công ty đã nhấn mạnh chế độ bảo hành trọn đời cho các cell pin và cho biết bộ pin mới nâng cao tiêu chuẩn duy trì dung lượng lên 2,5% so với thế hệ trước. Công ty cũng đã chứng minh khả năng chịu đựng của pin bằng cách cố tình làm đoản mạch 4 cell và để chúng ở trạng thái đó trong 24 giờ mà không xảy ra cháy nổ.

Nhưng nhiệt độ khi sạc nhanh thực sự vẫn là một thách thức mà các hãng đang nỗ lực cải thiện.

BYD không phải là hãng duy nhất nỗ lực vượt qua giới hạn về tốc độ sạc. Mặc dù công nghệ của hãng vượt trội hơn một số nhà sản xuất ô tô khác như Tesla, Porsche, Hyundai và Lucid, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc như CATL và Geely cũng đang phát triển các nền tảng pin với tốc độ sạc vượt quá hiệu suất hiện tại của BYD.

Khi mà ngành công nghiệp đang chạy đua hướng tới tốc độ sạc ngày càng nhanh, việc quản lý nhiệt mà không làm giảm tuổi thọ pin trở nên quan trọng không kém gì tốc độ sạc. CATL đã tuyên bố giải quyết được vấn đề này với pin lithium-ion 5C của mình, mặc dù công nghệ này vẫn chưa được đưa ra thị trường.