Mô tô 250cc "thách thức" Yamaha R3 với khối động cơ 2 xi-lanh hoàn toàn mới

Theo các tài liệu được công bố, CFMoto 250SR-R sử dụng động cơ parallel-twin có dung tích khoảng 250 cc, được phát triển trên nền tảng động cơ của mẫu 450SR. Thay vì thiết kế một động cơ hoàn toàn mới, hãng đã thu nhỏ kết cấu của khối động cơ hai xi-lanh hiện có, giữ nguyên kiến trúc cơ bản nhưng giảm kích thước các chi tiết để phù hợp với phân khúc 250 cc. Bằng sáng chế chưa công bố thông số công suất và mô-men xoắn của động cơ mới, tuy nhiên việc chuyển sang cấu hình hai xi-lanh cho thấy mẫu xe sẽ khác biệt so với các dòng sportbike xi-lanh đơn hiện tại của hãng.

Hiện nay, CFMoto đang phân phối hai mẫu sportbike dung tích nhỏ gồm 250SR và 300SR. Trong đó, 250SR sử dụng động cơ xi-lanh đơn 249 cc, cho công suất 27,9 mã lực tại 9.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 7.250 vòng/phút. Phiên bản 300SR được trang bị động cơ 298 cc với công suất khoảng 29,9 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 27 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Bản vẽ bằng sáng chế cũng cho thấy 250SR-R sử dụng khung sườn trellis với kết cấu kết hợp giữa thép và nhôm. Thiết kế này đóng vai trò liên kết động cơ với hệ thống khung gầm và là một trong những điểm khác biệt so với các mẫu SR hiện nay của CFMoto. Việc sử dụng vật liệu hỗn hợp được thể hiện rõ trong các sơ đồ kỹ thuật của phiên bản sản xuất.

Về ngoại hình, phần đầu xe được thiết kế mới với cụm đèn pha LED đôi tách rời và hội tụ về khu vực trung tâm, mang phong cách tương đồng với mẫu 750SR-S. Dàn áo phía trước tích hợp thêm các cánh gió nhỏ hai bên. Trên các bản vẽ, chi tiết này được bố trí liền mạch với thân xe nhằm tối ưu luồng không khí đi qua phần đầu và hai bên dàn áo.

Những hình ảnh trong bằng sáng chế cho thấy CFMoto 250SR-R đã đạt mức độ hoàn thiện cao, phản ánh thiết kế gần như cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Trước đó, vào năm 2024, CFMoto từng giới thiệu một nguyên mẫu được ngụy trang tại sự kiện CFMoto Day cùng với các mẫu 500SR Voom và 675SR-R, nhưng chưa tiết lộ cấu hình kỹ thuật của mẫu xe này.

Hiện CFMoto chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số kỹ thuật đầy đủ của 250SR-R. Tuy nhiên, việc hoàn tất hồ sơ bằng sáng chế dành cho phiên bản thương mại cho thấy mẫu sportbike mới đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất.

Khi được đưa ra thị trường, CFMoto 250SR-R sẽ gia nhập phân khúc sportbike cỡ nhỏ, nơi đang có sự hiện diện của các mẫu xe như Yamaha R3, Kove 321RR và Suzuki GSX250R.