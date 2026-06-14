Xe điện đô thị BYD Dolphin mới cạnh tranh với VinFast VF5

Trong vài năm trở lại đây, xe điện không còn là lựa chọn dành riêng cho những người yêu công nghệ mà đang dần trở thành phương tiện di chuyển hàng ngày của nhiều gia đình trẻ. Và trong số những cái tên đang tạo được sự chú ý trên thị trường, BYD Dolphin nâng cấp mới là một trong những mẫu xe nổi bật nhất.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, phiên bản nâng cấp mới của BYD Dolphin nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và đặc biệt là mức giá dễ tiếp cận. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu hatchback điện này đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe xanh phục vụ nhu cầu di chuyển thường nhật.

Xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 435km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn NEDC).

Thiết kế trẻ trung, hiện đại hơn

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, BYD Dolphin mớimang đến cảm giác năng động và hiện đại hơn phiên bản trước. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là chiều dài tổng thể đã được tăng lên mức 4.290 mm, giúp chiếc xe cân đối và bề thế hơn. Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn LED thiết kế sắc sảo, tạo nên diện mạo hiện đại và cá tính hơn khi di chuyển trong phố.

BYD cũng bổ sung những màu sơn ngoại thất mới nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi yêu thích sự khác biệt. Một chi tiết nhỏ nhưng rất thực dụng là gạt mưa phía sau đã được trang bị tiêu chuẩn, giúp cải thiện tầm quan sát khi di chuyển dưới trời mưa.

Xe được điều chỉnh đáng kể về kích thước chiều dài tổng thể của xe đạt 4.290 mm, tăng thêm 165 mm.

Nhìn tổng thể, Dolphin vẫn giữ phong cách hatchback đô thị gọn gàng nhưng đã trở nên hoàn thiện hơn cả về thẩm mỹ lẫn tính tiện dụng.

Không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc

Bước vào khoang cabin, cảm nhận đầu tiên là sự rộng rãi và thoáng đãng. Nhờ nền tảng xe điện e-Platform 3.0, BYD Dolphin tận dụng tối đa không gian bên trong, mang lại cảm giác rộng rãi vượt trội so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Bên trong khoang lái, BYD tiếp tục chiều lòng khách hàng trẻ bằng những trang bị công nghệ.

Đây là một lợi thế lớn đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe trong gia đình. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh điện 4 hướng giúp người dùng dễ dàng tìm được tư thế ngồi phù hợp. Trong khi đó, tính năng mở khóa bằng NFC mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Một điểm cộng đáng giá khác nằm ở khoang hành lý với dung tích 345 lít và khi gập hàng ghế sau, dung tích chứa đồ có thể đạt tới 1.310 lít đủ để đáp ứng nhu cầu đi du lịch cuối tuần, mua sắm hoặc vận chuyển hàng hóa nhỏ phục vụ công việc.

Pin Blade Battery – trái tim của BYD Dolphin

Xe được trang bị khối động cơ điện nam châm vĩnh cửu, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trên xe điện chính là bộ pin, và đây cũng là điểm mạnh nổi bật của xe. Công nghệ Blade Battery được BYD trang bị và là loại pin được đánh giá rất cao về độ an toàn nhờ khả năng chống cháy nổ và độ bền vượt trội.

Blade Battery cũng là công nghệ đã giúp BYD trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Ở phiên bản mới, dung lượng pin được nâng lên 50,25 kWh, cho khả năng di chuyển tối đa lên tới 435 km sau mỗi lần sạc đầy.

Với cổng sạc nhanh DC 60 kW, người dùng chỉ mất khoảng 30 phút để sạc từ 20% lên 80% pin.

Con số này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị cũng như những chuyến đi ngắn cuối tuần. Cùng với đó, công nghệ sạc nhanh giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Công nghệ và an toàn

Không chỉ nâng cấp về pin, BYD Dolphin 2026 còn được bổ sung nhiều trang bị đáng giá. Xe có thêm 2 cảm biến va chạm phía trước, nâng tổng số cảm biến của xe lên 5 cảm biến, hỗ trợ người lái tốt hơn khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc đỗ xe. Hệ thống camera 360 độ xuyên thấu giúp quan sát toàn cảnh xung quanh xe, hạn chế các điểm mù và tăng tính an toàn khi vận hành.

Bên cạnh đó còn có hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình (Cruise Control) / Giữ phanh tự động (Auto Hold) / Hệ thống cân bằng điện tử / Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp. Đáng chú ý, Dolphin được phát triển theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu với kết cấu thân xe cứng vững cùng nhiều công nghệ bảo vệ hành khách hiện đại.

Vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị

Nếu có môi trường nào phù hợp nhất với BYD Dolphin thì đó chính là những thành phố lớn. Động cơ điện mang lại mô-men xoắn tức thì ngay từ khi đạp ga, giúp xe tăng tốc nhanh và phản hồi cực kỳ nhạy bén trong các tình huống vượt xe hoặc chuyển làn.

Kích thước gọn gàng giúp Dolphin dễ dàng xoay trở trong những con phố đông đúc hay các bãi đỗ xe chật hẹp. Đồng thời, việc không có độ trễ như động cơ đốt trong cũng mang lại cảm giác lái mượt mà hơn đáng kể. Đây là mẫu xe rất phù hợp với những người trẻ, nhân viên văn phòng hoặc các gia đình nhỏ thường xuyên di chuyển trong nội đô.

Chi phí sử dụng tiết kiệm lợi thế lớn của xe điện.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức giá khởi điểm từ 499 triệu đồng (cho 1.000 xe đầu).

Một trong những lý do khiến ngày càng nhiều khách hàng chuyển sang xe điện là khả năng tiết kiệm chi phí vận hành. So với xe xăng cùng phân khúc, chi phí năng lượng trên BYD Dolphin thấp hơn đáng kể. Người dùng chỉ cần sạc điện thay vì đổ nhiên liệu với chi phí ngày càng tăng.

Ngoài ra, xe điện có cấu tạo đơn giản hơn nên không cần thay dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay nhiều chi tiết hao mòn như xe xăng. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng định kỳ. Theo số liệu từ BYD Việt Nam, chi phí bảo dưỡng lần đầu của BYD Dolphin chỉ khoảng 250 nghìn đồng. Sau 80 nghìn km hoặc 48 tháng sử dụng, chi phí bảo dưỡng chưa lên tới 3 triệu đồng.

Bộ pin Blade Battery cũng được thiết kế với tuổi thọ cao, giúp khách hàng an tâm sử dụng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý và chính sách hậu mãi của BYD đang ngày càng được mở rộng, giúp việc bảo dưỡng và chăm sóc xe trở nên thuận tiện hơn.

BYD Dolphin và VinFast VF 5: Cuộc đối đầu đáng chú ý

Xe có khối pin Blade được nâng cấp dung lượng lên mức 50,25 kWh.

Trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, VinFast VF 5 là đối thủ được nhắc đến nhiều nhất khi so sánh với BYD Dolphin. VF 5 có lợi thế về mạng lưới trạm sạc rộng khắp và thương hiệu Việt quen thuộc với người dùng trong nước.

Tuy nhiên, BYD Dolphin lại tạo khác biệt nhờ thiết kế hatchback hiện đại hơn, không gian nội thất rộng rãi hơn, công nghệ pin Blade được bảo chứng toàn cầu, dung lượng pin lớn hơn và quãng đường di chuyển tối đa lên tới 435 km mỗi lần sạc. Bên cạnh đó, các trang bị như camera 360 độ xuyên thấu, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện hay 5 cảm biến va chạm trước và sau cũng là những điểm cộng đáng chú ý giúp Dolphin trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc.

Lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá

Xe không phải là lựa chọn duy nhất trong phân khúc xe đô thị hiện nay, nhưng chắc chắn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất. Mẫu xe sở hữu thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại, không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt cùng chi phí sử dụng tiết kiệm.

Đây là những yếu tố mà đa số khách hàng trẻ và các gia đình tại thành phố đang tìm kiếm. Đặc biệt, mức giá ưu đãi chỉ từ 499 triệu đồng dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên giúp Dolphin trở thành một trong những mẫu xe điện có sức cạnh tranh rất cao trên thị trường.

Ngoài ra, hiện tại, tất cả các dòng xe BYD tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đặc biệt, hệ thống pin truyền động, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện sở hữu gói bảo hành dài hạn lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ hậu mãi, BYD Việt Nam chính thức điều chỉnh chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dành riêng cho các dòng xe thuần điện (EV). Theo đó, kể từ tháng 06/2026, các mẫu xe EV bàn giao mới sẽ thực hiện kỳ bảo dưỡng đầu tiên tại mốc 20.000 km hoặc 12 tháng (tùy điều kiện nào đến trước), thay cho mốc 5.000 km hoặc 3 tháng như trước đây.

Không gian thực dụng được đề cao với hàng ghế sau gập 60:40 linh hoạt.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe điện để sử dụng thường nhật, phục vụ gia đình, công việc hay thậm chí kinh doanh dịch vụ, BYD Dolphin là cái tên rất đáng để trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.