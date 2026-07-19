Hyundai Creta trở thành "đầu tàu" doanh số của Hyundai

Theo kết quả kinh doanh tháng 6/2026 do Hyundai Thành Công công bố, hãng đã bàn giao tổng cộng 3.746 xe đến khách hàng. Trong đó, Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 787 xe được giao trong tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu SUV cỡ B này đạt 4.671 xe.

Kết quả tích cực của Creta phản ánh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi trên thị trường ô tô Việt Nam, khi ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên các mẫu xe gầm cao để phục vụ nhu cầu gia đình, kinh doanh dịch vụ cũng như phù hợp với điều kiện giao thông và hạ tầng. Hiện Creta đứng thứ 4 trong nhóm SUV hạng B bán chạy nhất tại Việt Nam.

Một trong những lợi thế giúp Creta duy trì sức cạnh tranh là mức giá dễ tiếp cận. Mẫu SUV này hiện được phân phối với 4 phiên bản, có giá từ 599 đến 715 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hyundai liên tục triển khai các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu. Riêng trong tháng 7/2026, khách hàng mua Creta được hưởng tổng ưu đãi lên tới 79 triệu đồng.

Không chỉ cạnh tranh về giá, Hyundai Creta còn ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại và danh sách trang bị phong phú sau bản nâng cấp (facelift) ra mắt vào tháng 6/2025.

So với thế hệ trước, Creta sở hữu diện mạo mới với lưới tản nhiệt tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ H, cụm đèn hậu LED nối liền theo chiều ngang và phong cách thiết kế khỏe khoắn hơn. Phiên bản N Line tạo điểm nhấn với bộ mâm hợp kim 18 inch, cản trước và sau mang phong cách thể thao, cùm phanh sơn đỏ cùng cánh gió phía sau.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp đáng kể. Bảng táp-lô được thiết kế lại theo hướng hiện đại, nổi bật với cụm màn hình kép 10,25 inch trên các phiên bản cao cấp. Xe còn được trang bị ghế trước làm mát, vô-lăng bọc da, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh tự động, điều hòa tự động, sạc không dây, lẫy chuyển số sau vô-lăng cùng nhiều tiện nghi khác.

Hyundai Creta 2026 sử dụng động cơ SmartStream G1.5 dung tích 1.497 cc, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe cũng được trang bị núm xoay lựa chọn chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport và Smart, đồng thời bổ sung các chế độ địa hình Snow, Sand và Mud, giúp tăng khả năng vận hành trên nhiều điều kiện khác nhau.

Ở hai phiên bản cao cấp nhất, Creta được tích hợp gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như camera 360 độ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm cùng nhiều hệ thống an toàn chủ động khác. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu SUV cỡ B này duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc.