BYD Seal 5 giảm giá lên đến 70 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu sedan cỡ C BYD Seal 5 đang được các đại lý chào bán với mức giá ưu đãi 70 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện chính hãng. Sau ưu đãi, giá thực tế của BYD Seal 5 PHEV hạ từ 696 triệu đồng xuống còn 626 triệu đồng.

Mức giá này hiện tương đương với các phiên bản tầm trung của những đối thủ thuần xăng truyền thống trong phân khúc như Mazda3 hay Kia K3. Khách hàng mua xe ở thời điểm hiện tại vẫn được tặng kèm bộ sạc cầm tay công suất 2,2 kW.

BYD Seal 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.718 mm. Xe có phong cách thiết kế hiện đại. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt ma trận không viền cỡ lớn, các nan mạ crôm nằm ngang và đèn pha LED vuốt mượt về phía sau. Hốc gió dọc ở hai bên tạo điểm nhấn thể thao. Phía sau xe nổi bật với dải đèn hậu LED nối liền, nẹp mạ crom trang trí cùng đèn báo rẽ tuần tự. Ống xả được giấu kín giúp tổng thể gọn gàng, tinh tế.

Khoang nội thất của BYD Seal 5 được thiết kế theo xu hướng giản lược các nút bấm cơ học. Điểm nhấn trung tâm là màn hình giải trí kích thước 12,8 inch có khả năng xoay đặc trưng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp với màn hình hiển thị thông tin dạng kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô lăng.

Các tiện ích bên trong cabin được trang bị tương đối đầy đủ với hệ thống âm thanh 8 loa, bàn sạc điện thoại không dây và hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Toàn bộ ghế ngồi trên xe sử dụng chất liệu da tổng hợp, trong đó ghế ngồi của người lái hỗ trợ chỉnh điện 6 hướng và ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng.

Cung cấp sức mạnh cho BYD Seal 5 là hệ truyền động PHEV với sự kết hợp của động cơ xăng 1,5 lít cùng mô tơ điện ở cầu trước cho tổng công suất 217 mã lực, mô-men xoắn 300Nm. Bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 120km và quãng đường di chuyển khi kết hợp lên tới 1.200 km.

Theo BYD, Seal 5 hybrid tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km. Về trang bị an toàn, xe sở hữu 6 túi khí và gói an toàn chủ động ADAS với các tính năng như: hệ thống kiểm soát hành trình, giám sát áp suất lốp, phanh điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực…

BYD Seal 5 là mẫu sedan hạng C duy nhất tại Việt Nam hiện nay dùng hệ thống PHEV sạc ngoài. Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis Hybrid và Honda Civic e:HEV chỉ sử dụng hệ hybrid tự sạc (HEV).