“Cơn mưa ưu đãi” liệu có khiến khách Việt sẵn sàng xuống tiền với xe điện BYD?

Theo đó, BYD Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe, bao gồm việc miễn 100% lệ phí trước bạ, tặng tiền mặt và cung cấp giải pháp sạc tiện lợi. Chương trình này áp dụng cho ba mẫu xe hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) của hãng: Seal 5, Sealion 6 và M9. Đây là những mẫu xe không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc nhờ khả năng điều phối năng lượng linh hoạt giữa xăng và điện.

BYD Sealion 6.

Cụ thể, mẫu sedan BYD Seal 5 sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ, tương đương gần 70 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn nhận thêm bộ sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L. Đây là mẫu xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid, cho phép di chuyển thuần điện hơn 120 km và tổng hành trình lên tới hơn 1.200 km, với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ấn tượng, chỉ 3,2 lít/100 km.

Ở phân khúc gầm cao cỡ C, mẫu Sealion 6 sẽ nhận gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (46,8 triệu đồng), kèm 1 năm bảo hiểm vật chất, thảm sàn và bộ sạc di động. Đặc biệt, khách hàng mua phiên bản Premium màu trắng sẽ được tặng thêm 20 triệu đồng tiền mặt.

Đối với mẫu MPV BYD M9, người mua sẽ nhận ứng dụng BYD App, thảm sàn chính hãng và gói quà tặng trị giá 5 triệu đồng cho những đơn đặt hàng sớm. Mẫu xe này nổi bật với không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ.

BYD M9.

Xe thuần điện cũng hưởng nhiều ưu đãi

Ngoài các mẫu PHEV, BYD Việt Nam cũng triển khai nhiều ưu đãi cho dòng xe thuần điện. Cụ thể, với mẫu BYD Atto 2 (năm sản xuất 2025), khách hàng sẽ nhận 30 triệu đồng (đối với bản màu xám) hoặc được cài đặt ứng dụng BYD App cho các màu khác. Hãng cũng tặng kèm gói sạc toàn diện tại nhà, bao gồm bộ sạc treo tường 7 kW, sạc cầm tay và thiết bị V2L, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Mẫu MPV thuần điện BYD M6 sẽ nhận ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất và bộ giải pháp sạc chính hãng, với công suất 161 mã lực và tầm hoạt động 420 km mỗi lần sạc đầy, rất phù hợp cho gia đình đông thành viên hoặc kinh doanh.

Đối với các sản phẩm cao cấp như BYD Han EV và Sealion 8 (năm sản xuất 2025), khách hàng sẽ nhận gói ưu đãi gồm 20 triệu đồng tiền mặt, BYD App, bảo hiểm vật chất, thảm sàn cao cấp và trụ sạc treo tường 7 kW tại nhà.

BYD Sealion 8.

Trong tháng 7, BYD sẽ hợp tác với nhiều đối tác trong nước ở các lĩnh vực xe công nghệ, tài chính, hạ tầng trạm sạc và bất động sản để khởi động các ưu đãi mới, đặc biệt dành cho nhóm tài xế dịch vụ và kinh doanh vận tải.

Được biết, kể từ tháng 6 vừa qua, BYD Việt Nam đã nâng mốc bảo dưỡng lần đầu cho xe điện lên 20.000 km hoặc 12 tháng, thay vì 5.000 km hoặc 3 tháng như trước. Hãng khuyến cáo chủ xe chỉ nên sử dụng bộ sạc chính hãng tại nhà. Tại thị trường Việt Nam, các dòng xe BYD được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước, trong khi pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô tơ điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.