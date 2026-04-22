VinFast VF7 đấu Territory: Xe điện “ngon thật” hay chỉ hợp người thích trải nghiệm mới?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đối đầu giữa VinFast VF 7 và Ford Territory không đơn thuần là một màn so kè sản phẩm. Đây là đại diện cho hai triết lý, một bên là tương lai điện hóa đang được thúc đẩy bởi chính sách và công nghệ, bên còn lại là lựa chọn “an toàn” của động cơ đốt trong đã được kiểm chứng.

Câu hỏi đặt ra không phải là xe nào tốt hơn tuyệt đối, mà là, VF7 có thực sự “ngon” như kỳ vọng, hay vẫn chỉ phù hợp với nhóm người thích trải nghiệm cái mới?

Giá bán và bối cảnh chính sách: Lợi thế đang nghiêng về xe điện?

Ở thời điểm tháng 4/2026, VF7 có giá niêm yết từ 789-909 triệu đồng, nhưng thực tế người mua đang hưởng mức ưu đãi 6% từ hãng, tương đương khoảng 47-58 triệu đồng. Quan trọng hơn, xe điện còn được miễn lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027 theo chính sách của Chính phủ.

Điều này tạo ra một lợi thế đáng kể về chi phí lăn bánh, giúp VF7 trở nên cạnh tranh trực diện với Territory, mẫu xe có giá từ 739-815 triệu đồng, vừa được điều chỉnh giảm 21-25 triệu đồng.

Nếu chỉ nhìn giá niêm yết, Territory có vẻ “dễ tiếp cận” hơn. Nhưng nếu tính tổng chi phí sở hữu ban đầu, VF7 đang dần thu hẹp khoảng cách, thậm chí có thể rẻ hơn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, giá mua chỉ là một nửa câu chuyện.

Hiệu năng vận hành: Xe điện đang đi trước một bước

Một trong những điểm VF7 tạo ra khác biệt rõ rệt là hiệu năng. Bản Plus với hai mô-tơ điện cho công suất tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 5,8 giây, con số vượt xa Territory (158 mã lực, 248 Nm).

Không chỉ mạnh hơn, xe điện còn mang lại trải nghiệm tăng tốc tức thì, không độ trễ hộp số, điều mà động cơ xăng khó có thể tái hiện.

Ngược lại, Territory vẫn giữ lợi thế về sự “quen thuộc”: Động cơ 1.5L EcoBoost, hộp số 7 cấp, 4 chế độ lái. Đây là cấu hình đủ dùng cho đa số nhu cầu, đặc biệt trong môi trường đô thị và đường trường thông thường.

Điểm đáng nói là:

VF7 hướng đến cảm giác lái “hiện đại, nhanh, mượt”

Territory hướng đến sự “ổn định, dễ kiểm soát, ít phải học lại”

Sự khác biệt này phản ánh rõ đối tượng khách hàng mà mỗi xe nhắm tới.

Chi phí sử dụng: Lợi thế dài hạn của VF7 có thực sự rõ ràng?

Về lý thuyết, xe điện có chi phí vận hành thấp hơn do không tiêu tốn nhiên liệu hóa thạch và ít chi tiết cơ khí cần bảo dưỡng. Với VF7, người dùng còn được miễn phí sạc (theo chính sách hiện hành) đến giữa năm 2027.

Trong khi đó, Territory có mức tiêu thụ khoảng 7,4L/100 km hỗn hợp, không quá cao, nhưng vẫn là chi phí đáng kể nếu sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách quan:

Lợi thế chi phí của VF7 phụ thuộc lớn vào hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ

Nếu không có trạm sạc thuận tiện, chi phí “thời gian” có thể tăng lên đáng kể

Nói cách khác, VF7 tiết kiệm tiền, nhưng Territory tiết kiệm sự phiền toái.

Không gian và tiện nghi: Territory vẫn rất “thực dụng”

Dù cùng phân khúc C-SUV, Territory có kích thước tổng thể lớn hơn và cách bố trí nội thất thiên về sự rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau và khoang hành lý (có thể mở rộng tới 1.422L).

VF7 lại đi theo hướng thiết kế tối giản kiểu xe điện:

Ít nút bấm vật lý

Màn hình trung tâm 12,9 inch là trung tâm điều khiển

Không có cụm đồng hồ sau vô-lăng

Điều này tạo cảm giác hiện đại, nhưng cũng đòi hỏi người dùng làm quen.

Territory thì ngược lại:

Màn hình kép 12 inch

Giao diện quen thuộc

Nhiều nút bấm vật lý hơn

Nếu xét về tính “dễ dùng ngay lập tức”, Territory chiếm ưu thế. Nhưng nếu xét về trải nghiệm công nghệ, VF7 lại hấp dẫn hơn.

Công nghệ và an toàn: VF7 đang đặt tiêu chuẩn mới?

VF7 bản Plus được trang bị gói ADAS nâng cao với loạt tính năng như, hỗ trợ lái cao tốc, giám sát người lái, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc. Đây là những tính năng hiếm thấy trong tầm giá.

Territory cũng có ADAS, nhưng ở mức cơ bản hơn, chủ yếu tập trung vào cảnh báo và hỗ trợ an toàn.

Ngoài ra, VF7 có trợ lý ảo tiếng Việt, một lợi thế đáng kể trong trải nghiệm người dùng tại Việt Nam, nơi rào cản ngôn ngữ vẫn tồn tại.

Điểm này cho thấy một xu hướng rõ ràng, xe điện không chỉ là thay đổi nguồn năng lượng, mà còn là nền tảng cho trải nghiệm số hóa sâu hơn.

Hạ tầng và tâm lý người dùng: “Nút thắt” lớn nhất của VF7

Dù có nhiều ưu điểm, VF7 vẫn đối mặt với hai rào cản lớn:

1. Hạ tầng sạc Dù đang phát triển nhanh, mạng lưới trạm sạc vẫn chưa phủ kín, đặc biệt ở khu vực ngoài đô thị lớn.

2. Tâm lý người dùng Người Việt vẫn có xu hướng ưu tiên sự ổn định, dễ sửa chữa và tính thanh khoản cao – những yếu tố mà xe xăng như Territory đang làm tốt hơn.

Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề “niềm tin thị trường”.

Góc nhìn tổng thể: VF7 không dành cho tất cả mọi người

Nếu đặt lên bàn cân một cách khách quan:

VF7 phù hợp với:

Người yêu công nghệ, thích trải nghiệm mới

Người di chuyển chủ yếu trong đô thị

Người sẵn sàng thay đổi thói quen sử dụng xe

Territory phù hợp với:

Người cần một chiếc xe ổn định, dễ sử dụng

Người thường xuyên di chuyển xa

Người chưa sẵn sàng với hệ sinh thái xe điện

Kết luận: “Ngon thật” hay chỉ là xu hướng?

Câu trả lời là VF7 thực sự “ngon”, nhưng theo một cách rất cụ thể. Nó không phải là chiếc xe hoàn hảo cho mọi nhu cầu, mà là sản phẩm đại diện cho một giai đoạn chuyển tiếp. Nó tốt hơn ở hiệu năng, công nghệ và chi phí vận hành dài hạn, nhưng vẫn cần thời gian để hoàn thiện về hạ tầng và niềm tin người dùng.

Trong khi đó, Territory không phải là lựa chọn đột phá, nhưng lại là lựa chọn “đúng đắn” với số đông. Cuộc đối đầu này vì thế không có kẻ thắng tuyệt đối. Nó chỉ phản ánh một thực tế, thị trường đang phân hóa. Và người mua xe, hơn bao giờ hết, cần hiểu rõ mình thuộc nhóm nào.