Lộ hình ảnh mới về mẫu xe điện VinFast VF7 bản nâng cấp

Gần như cùng lúc, hình ảnh phiên bản nâng cấp của VinFast VF 7 tại nhà máy và clip xe bịt kín đang lăn bánh thử nghiệm trên đường đều xuất hiện trên các diễn đàn về xe. Dựa trên hình ảnh xuất hiện, phần đuôi xe gần như thay đổi toàn bộ so với mẫu VF 7 hiện hành.

Khu vực dải đèn hậu được thiết kế to bản, thiết kế đèn cũng thay đổi. Cản sau được nhô cao hơn, cặp đèn sương mù đặt chếch về dưới. Có thể thấy những chi tiết cắt xẻ đã biến mất, thay bằng đường vuốt, bo tròn kiểu hiện đại.

Mẫu xe điện mới được cho là VinFast VF7 nâng cấp xuất hiện tại nhà máy.

Trước đó, tại báo cáo tài chính trước thuế của Vingroup chi biết VF 7 và cả VF 6 sẽ ra mắt nửa cuối năm 2026 này. VinFast VF 7 ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào tháng 3/2024 và sau 2 năm VinFast VF 7 hình ảnh mới nhất xuất hiện và chỉ sau công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho năm 2025.

Thời gian qua hãng đã hé lộ kế hoạch giới thiệu các sản phẩm mới trong năm tài chính 2026 với thế hệ mới của bộ đôi VF 6 và VF 7. Tuy nhiên, với những hình ảnh “bị lộ” về phiên bản nâng của chiếc VF 7, cũng như những đoạn phim ghi lại trên đường tại Hải Phòng thì dường như, mẫu xe này đã sẵn sàng ra mắt.

Phần sau được thiết kế mới và có phần rộng hơn so với phiên bản trước.

Trước đó, VinFast cho biết thế hệ tiếp theo của mẫu crossover hạng C (và cả VF 6) này trên dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm 2026. Trước đó, các phiên bản nâng cấp của VF 6 và VF 7 cũng đã được VinFast nộp đơn bảo hộ sở hữu kiểu dáng công nghiệp với Cục Sở hữu trí tuệ.

VinFast VF 7 sẽ cùng được phát triển với mục tiêu tối ưu chi phí, sẽ đạt được nhờ giảm độ phức tạp trong thiết kế và số lượng linh kiện, và áp dụng nền tảng xe mới cùng kiến trúc điện - điện tử (E/E) thế hệ tiếp theo. Những hình ảnh vừa rò rỉ trên mạng xã hội được nhiều người cho là thiết kế mới của mẫu SUV VinFast VF 7. Trước đó, mẫu xe này cũng từng được dự đoán sẽ sớm có phiên bản nâng cấp trong năm nay bởi VF 7 đã ra mắt được 3 năm và chưa trải qua lần thay đổi đáng kể nào.

Mẫu xe VinFast VF7 đang được phân phối tại Việt Nam.

Hình ảnh chụp cận đầu xe cũng cho thấy nhiều thay đổi về thiết kế mặt ca lăng. Điểm dễ nhận thấy nhất là cặp đèn chiếu sáng chính nay đã được đặt lên trên gần viền nắp ca pô, nối liền nhau với dải đèn LED trung tâm. Cản trước cũng thay đổi thiết kế.

Song, hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là thiết kế thực tế của VF 7 mới hay không, bởi theo một số nguồn tin, đây cũng có thể là phiên bản nâng cấp của chiếc VF e34. Tương tự VF 7, VF e34 cũng chưa từng trải qua đợt nâng cấp nào từ lần ra mắt đầu tiên. Thậm chí nếu so với VF 7, e34 còn xuất hiện sớm hơn, được mở đặt cọc lần đầu tiên vào tháng 10/2021.

Dù là VF 7 facelift hay một phiên bản "thay máu" toàn diện cho VF e34, động thái làm mới sản phẩm của VinFast là bước đi đủ để duy trì sức nóng trước làn sóng SUV ngoại nhập đang đổ bộ. Và câu trả lời chính xác nhất có lẽ sẽ sớm được hé lộ khi VinFast chính thức xác nhận về "ẩn số" đầy thú vị này trong thời gian tới.