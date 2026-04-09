Ford điều chỉnh giá bán mới cho dòng xe Territory

Ford điều chỉnh giảm giá niêm yết cho Territory xuống còn 739 triệu đồng tại Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 1/4, hãng đã điều chỉnh giá niêm yết cho mẫu SUV cỡ C Territory với mức giảm từ 21 đến 23 triệu đồng tùy phiên bản.

Động thái này giúp đưa giá khởi điểm của Ford Territory xuống còn mức giá khá dễ chịu, tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ô tô đang có sự phân hóa mạnh mẽ về doanh số giữa các thương hiệu. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Territory Trend ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 23 triệu đồng, kéo giá bán từ 762 triệu xuống còn 739 triệu đồng.

Hai phiên bản cao cấp hơn là Titanium và Titanium X cùng có mức giảm 21 triệu đồng. Sau điều chỉnh, bản Titanium hiện có giá 819 triệu đồng và bản Titanium X giữ mức 875 triệu đồng. Đây là đợt điều chỉnh giá đáng kể kể từ khi mẫu xe này ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 8/2025. So với giá bán tại thời điểm ra mắt năm ngoái, mức giá hiện tại đã dễ tiếp cận hơn đối với nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe gầm cao hiện đại.

Ford Territory bản nâng cấp duy trì diện mạo hiện đại với lưới tản nhiệt tinh chỉnh, cản trước và sau thiết kế sắc nét cùng hệ thống đèn full LED. Xe sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, đi kèm gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái như phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù.

Tại thị trường Việt Nam, Territory phải đối đầu với danh sách dài các đối thủ kỳ cựu như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V và các tân binh từ Trung Quốc như Jaecoo J7 hay BYD Sealion 6. Ngoài ra, phân khúc này cũng bắt đầu đón nhận làn sóng xe điện với những cái tên như VinFast VF 7 và Geely EX5, tạo nên áp lực buộc các hãng xe truyền thống phải liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong hai tháng đầu năm 2026, Ford Territory đạt doanh số 2.275 xe. Con số này giúp mẫu xe của Ford giữ vị trí thứ hai trong phân khúc, bám sát đối thủ dẫn đầu là Mazda CX-5 với 3.112 xe.

Các mẫu xe khác trong nhóm cũng ghi nhận mức tiêu thụ khả quan như Hyundai Tucson đạt 1.775 xe, Mitsubishi Destinator đạt 1.331 xe và Honda CR-V đạt 1.092 xe. Việc giảm giá niêm yết ngay đầu quý II được kỳ vọng sẽ giúp Ford Territory duy trì đà tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách với vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo sức ép lên các đối thủ đang trong lộ trình thay đổi giá bán hoặc tung chương trình khuyến mãi.