Người mê "hệ điện" khó chê công nghệ này của Vinfast VF7

Người mê hệ điện khó chê nhất trên VinFast VF7 có lẽ không nằm ở màn hình hay trần kính, mà ở cấu hình 2 mô-tơ điện AWD trên bản Plus – thứ tạo ra cảm giác “đúng chất xe điện” rõ ràng hơn nhiều món trang bị hào nhoáng khác.

Theo thông tin hãng công bố, VF7 Plus có công suất tối đa 260 kW và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm quãng đường di chuyển tối đa 504 Km/lần sạc đầy, trong khi pin khả dụng đạt 75,3 kWh. Đây là bộ thông số cho thấy VinFast không chỉ làm một chiếc C-SUV chạy điện cho đủ dùng, mà còn cố gắng tạo ra một mẫu xe có bản sắc vận hành riêng.

Nếu phải chọn ra một công nghệ “đáng tiền” nhất để viết khác biệt về VF7, hệ dẫn động 2 mô-tơ mới là điểm nên đào sâu. Trên nhiều mẫu xe điện phổ thông, cảm giác lái thường chỉ dừng ở mức “êm và tiết kiệm”, còn VF7 Plus lại đẩy trải nghiệm lên một nấc khác nhờ việc chia lực kéo cho cả hai cầu. Với người thích xe điện, AWD không chỉ là chuyện bám đường tốt hơn khi trời mưa hay lúc vào cua gắt, mà còn là cách để chiếc xe khai thác trọn vẹn đặc tính mô-men xoắn lên ngay từ ga đầu.

Đó là khác biệt mà dân mê hệ điện thường rất dễ nhận ra. Một chiếc EV mạnh chưa chắc đã hay, nhưng một chiếc EV có cách truyền sức mạnh mượt, liền mạch và “dính chân ga” mới là thứ khiến người lái thích thú sau vài ngày cầm vô-lăng. VF7 Plus đi theo hướng đó: không cần ồn ào bằng tiếng pô hay tạo cảm giác thể thao bằng hộp số giả lập, mà dùng chính bản chất của mô-tơ điện để tạo cảm xúc. 500Nm trên thân xe gầm cao hạng C là con số đủ để nhiều người lần đầu chạy xe điện phải thay đổi suy nghĩ, nhất là ở những pha vượt xe, nhập làn hoặc tăng tốc ngắn trong đô thị.

Điểm hay nữa là VinFast không tách rời sức mạnh khỏi khả năng sử dụng hàng ngày. Hệ dẫn động điện của VF7 không được làm ra chỉ để “khoe số”, bởi nó còn phải đi cùng viên pin lớn 75,3 kWh và tầm hoạt động công bố 504 km mỗi lần sạc ở bản Plus. Với người dùng thực tế, đây là chi tiết quan trọng hơn rất nhiều so với những lời quảng bá kiểu “xe điện tăng tốc nhanh”. Bởi cảm giác lái chỉ thú vị khi chủ xe không bị ám ảnh bởi chuyện sạc quá thường xuyên. Một cấu hình vừa mạnh, vừa đi xa tương đối thoải mái mới đúng gu của nhóm khách hàng đã hiểu xe điện và biết mình cần gì.

Cũng cần nói thêm, VF7 không cố gây chú ý bằng kiểu công nghệ quá “trình diễn”. Hãng đặt nhiều tiện ích theo hướng phục vụ người lái như màn hình trung tâm 12,9 inch, HUD hiển thị thông tin trên kính lái, khoang lái hướng về người điều khiển và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên đường cao tốc. Những trang bị này có giá trị, nhưng chúng chỉ thực sự phát huy khi nền tảng vận hành đủ tốt. Và đó là lý do cấu hình 2 mô-tơ AWD đáng được xem là “linh hồn công nghệ” của VF7: Nó không phải món đồ để check-list option, mà là thứ quyết định chiếc xe có khiến người ta muốn cầm lái mỗi ngày hay không.

Nhìn rộng hơn, VF7 đang đi theo một hướng khá khôn ngoan trong thị trường xe điện: Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán, hãng cố tạo ra một mẫu xe có cá tính vận hành rõ rệt. Điều này quan trọng, bởi người mua EV giai đoạn đầu thường bị hấp dẫn bởi chi phí nhiên liệu thấp, nhưng nhóm khách hàng ở giai đoạn sau – những người đã bắt đầu “chơi xe điện” thật sự – lại quan tâm đến chất lái, độ liền mạch của hệ truyền động và cảm giác kiểm soát. Chính ở nhóm khách hàng này, VF7 Plus có nhiều cơ hội ghi điểm hơn nhờ cách VinFast xây dựng xe xoay quanh trải nghiệm điện đúng nghĩa.

Tóm lại, hệ dẫn động 2 mô-tơ điện AWD là chi tiết đáng nói hơn cả. Nó không hào nhoáng bằng trần kính, không dễ khoe như màn hình lớn, nhưng lại là phần làm nên chất riêng của chiếc xe. Với người mê hệ điện, đây mới là thứ khó chê: Mạnh vừa đủ để phấn khích, thông minh vừa đủ để dễ sống chung, và quan trọng nhất là khiến cảm giác lái của VF7 không bị lẫn vào số đông SUV điện đang ngày càng nhiều trên thị trường.